Nartico il nuovo singolo “Tutto ritorna”: le nostre azioni scrivono il futuro ma noi non impariamo mai

“Tutto ritorna” (Gravità Edizioni) è il nuovo singolo di Nartico, un brano che si contraddistingue per le sue sonorità dinamiche e accattivanti, legate a una scrittura diretta e ironica.

Ci spiega Nartico: “Le nostre azioni scrivono il futuro ma noi non impariamo mai e continuiamo a fare gli stessi sbagli del passato. Basterebbe guardarsi indietro per capire che: Tutto ritorna se non si imparerà, come la storia, come la storia”.

Video Nartico “Tutto ritorna”: https://youtu.be/eTrKwf1ijYk

Il videoclip, girato a Bologna, vede la regia di Luzeh (DOP&COLOR Vincenzo Di Lorenzo). L’arrangiamento è stato curato da Francesco Morettini, mix e master di Luca Caligola, produzione artistica Casamusica – http://www.casamusica.it