PERFOMANCE, MAIN SOLUTION TRA LE MIGLIORI

Miglior media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale in Calabria. È con questa motivazione che Main Solution, società leader nazionale del fotovoltaico si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il Premio Industria Felix – l’Italia che compete promosso da Industria Felix Magazine, il trimestrale supplemento del Il Sole 24Ore con Cerved.

A ritirarlo in occasione del 52esimo evento ospitato ieri (giovedì 29) ad Acaya, in provincia di Lecce, è stato l’Amministratore delegato Salvatore Scerbo che ha espresso soddisfazione per questo importante ed ulteriore riconoscimento all’intera squadra e al lavoro portato avanti testimoniato dal bilancio 2022.

Insieme a Domenico Scarcella, responsabile amministrativo e a Daniele Cipollina, direttore marketing di Main Solution, Scerbo ha partecipato all’evento nazionale insieme alle 86 aziende virtuose premiate con sede legale in Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi il premio nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia e da allora ha esteso il proprio sguardo anche ad altre regioni, l’obiettivo di Industria Felix è quello di mettere in rete tra loro le aziende virtuose e raccontare l’Italia che compete attraverso gli eventi ed il trimestrale.

Il premio Industria Felix – L’Italia che compete è stato assegnato a seguito dell’inchiesta giornalistica promossa dal magazine con Cerved, analizzando i dati di bilancio di 700 mila aziende italiane e selezionando quelle che, secondo l’algoritmo alla base dell’inchiesta, sono risultate affidabili e performanti.