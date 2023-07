STRUTTURE ABUSIVE, OTTIMO LAVORO GUARDIA FINANZA

A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale esprimo grande apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea in stretta collaborazione con la nostra Polizia Locale per l’importante attività di indagine e repressione portata a termine nei giorni scorsi e che ha consentito di individuare e portare alla luce ben 38 attività e strutture turistiche cittadine adeguatamente promosse su tutti i canali di comunicazione ma completamente abusive.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando l’importanza da più punti di vista di un’operazione sul sommerso che danneggia tutti e tutti gli sforzi messi in campo sinergicamente dal pubblico e dal privato per la reputazione della nostra destinazione turistica; un’attività di controllo e repressione che – aggiunge – dovrà sicuramente essere continuata e completata e rispetto alla quale continueremo ad assicurare alle forze dell’ordine la massima collaborazione dell’istituzione pubblica.

Per quanto di nostra competenza interna – prosegue il Primo Cittadino – gli uffici comunali si sono già attivati per il recupero dell’imposta di soggiorno e degli altri tributi locali non versati dalle attività e strutture abusive già denunciate e multate da Fiamme Gialle e Polizia Locale.