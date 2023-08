MARTEDÌ 22 IL GRANDE EVENTO CON I NOMADI

La donazione che Nicola Campoli ha fatto alla Città, rappresenta una bellissima testimonianza di appartenenza, senso civico e responsabilità sociale che ci auguriamo possa ispirare anche altre esperienze. Senza la sinergia pubblico – privato un’istituzione poco può rispetto alle esigenze e alle emergenze che un territorio chiede di affrontare. Non saremo mai grati abbastanza per questi esempi.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Cataldo Minò intervenendo ieri (giovedì 17) all’incontro Il tempo scandito dall’orologio della torre civica ospitato al Museo del Mare dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMAM), nel cuore della cittadella fortificata bizantina, utile a presentare il progetto di riattivazione dell’antico orologio, realizzato con il contributo di Nicola Campoli, scrittore e turista al quale l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare una targa di riconoscimento.

Insieme al Primo Cittadino, coordinati dalla direttrice del Mumam Assunta Scorpiniti, che ha introdotto i lavori, sono intervenuti anche la consigliera comunale delegata alla cultura Alda Montesanto, l’arciprete della concattedrale di S.Michele Arcangelo Don Gino Esposito, lo stesso Campoli ed il direttore di CariatiNet Cataldo Formaro. Erano presenti il vicensindaco Maria Crescente, i consiglieri comunali Katja Maria Sapia, Antonio Scarnato e Valentina Acri Arcudi.

CARIATI TRA MITO E STORIA: AD 1544. Sabato 19 agosto alle ore 21 sempre nel centro storico si terrà la terza edizione della parata in abiti d’epoca che vedrà sfilare sbandieratori, popolani, artigiani, nobili guerrieri, cavalieri ed arcieri. L’evento promosso dall’associazione culturale Karis e seguito dalla consigliera comunale delegata alla progettazione eventi Katia Marja Sapia, prevede anche esibizioni, giostre e giochi medievali.

MARTEDÌ 22 IL CONCERTO DEI NOMADI. Dopo l’evento promosso in onore dei festeggiamenti per San Rocco dalla Parrocchia Cristo Re con I Ricchi e Poveri che ieri (giovedì 17) hanno fatto cantare tutte le generazioni presenti al ritmo di Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Se mi innamoro, la stagione dei concerti a Cariati si chiuderà martedì 22 agosto, nell’area del Porto, con l’attesissima esibizione de I Nomadi. Sono previste presenze da ogni angolo della Calabria pronte a cantare e ballare sulle note dei grandi classici del gruppo musicale più longevo di Italia, secondo solo ai Rolling Stones, che da 60 anni segnano il passo nella musica autorale italiana.