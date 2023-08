S.GIORGIO A. PROMUOVE INTERCULTURALITÀ ANCHE D’ESTATE – SABATO 19 CAFFÈ LETTERARIO CON VOLUME BROCCOLO

Non bisogna mai abdicare ai contenuti distintivi ed alla qualità dei messaggi, della proposta e della visione culturale che ispira l’azione, la programmazione e le ambizioni di un’istituzionale locale, soprattutto nei momenti di maggiore attenzione e partecipazione come in occasione delle programmazioni estive.

È quanto dichiarano il Sindaco Gianni Gabriele ed il vicesindaco con delega alla cultura Sergio Esposito esprimendo soddisfazione per il successo di presenze e soprattutto per l’importanza del messaggio sociale sotteso all’evento Popoli in Festa che nella serata di ieri (giovedì 17) ha visto protagonisti il confronto e la pluralità interculturale.

IDENTITÀ E DIVERSITÀ COME RISORSA. SUCCESSO PER POPOLI IN FESTA. – Comunità ospitale per famiglie appartenenti a ben 12 nazionalità diverse, a San Giorgio Albanese si è rinnovata la magia del dialogo e dell’interscambio culturale. Dall’Argentina all’Ecuador, dal Costa Rica al Sudafrica, sono più di 120 gli artisti che si sono ritrovati nel borgo arbëreshë Mbuzati e che sono stati applauditi dai numerosi presenti. E si continuerà nei prossimi giorni con nuove esperienze.

CAFFÈ LETTERARIO/OGGI SABATO 19 SI PRESENTA LIBRO ANGELO BROCCOLO. – E le nuvole camminano. È, questo il titolo del volume che sarà presentato alle ore 21, alla presenza dell’Autore in Piazzale Chiesa. Coordinati da Rossella Minisci, interverranno Rosanna Servidio, Giuseppe De Rosis e Sara Casciaro. Con le musiche di Francesco e Chiara Triolo.

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI, MERCOLEDÌ 30 CECÈ BARRETTA IN CONCERTO – Il fenomeno delle migrazioni e il suo impatto sulle comunità del territorio. È, questo, il tema dell’evento che quest’anno sarà impreziosito dalle musiche del cantautore calabrese Cecè Barretta.