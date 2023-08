MAIN SOLUTION A SOSTEGNO EVENTI DI QUALITÀ

La responsabilità sociale d’impresa ed il sostegno ad eventi di qualità che sappiano raccontare e promuovere i territori, rimangono la vera bussola della visione aziendale. È così che anche nel corso dell’ultima estate abbiamo deciso di non far mancare il nostro contributo alle grandi manifestazioni Made in Calabria. Dalla 20esima edizione del MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL alla NOTTE PICCANTE per finire al 20esimo FESTIVAL D’AUTUNNO che proseguirà fino al prossimo mese di novembre.

Continuiamo ad investire – sottolinea Salvatore Scerbo, amministratore delegato della Main Solution – sulle persone, sui talenti e sulle sinergie positive che contribuiscono a portare alto il nome della regione.

SPORT, CONFERMATO SOSTEGNO ALLE SQUADRE CALABRESI. La società leader nazionale del fotovoltaico, rinnoverà anche per la stagione 2023/2024 la partnership con importanti realtà sportive calabresi. A partire dalla VIBONESE Calcio, che disputerà il Campionato interregionale di Serie D nel girone I, per finire a due società di Calcio a 5 che rappresentano il fiore all’occhiello del calcettismo calabrese, il TEAM FUTURA che disputerà il campionato di serie A2 Élite e la MAIN SOLUTION MIRTO CALCIO A 5.

Proprio con la società della Valle del Trionto – precisa Scerbo – abbiamo sottoscritto, per il terzo anno consecutivo, l’accordo da main sponsor che fornisce il naming aziendale alla squadra. Puntiamo molto sul Mirto Calcio a 5 e sui suoi talenti che continuano a rappresentare una delle migliori primavera del futsal in Italia.

In questa ottica, infatti, oltre al Mirto Calcio a 5 la Main Solution continua a sorreggere, motivare e sostenere anche la scuola calcio Elisir nata nel 1998 come centro di formazione ed avviamento allo sport di Crosia, vivaio calcistico dove hanno mosso i primi passi atleti affermati sia nel mondo del calcio che del calcetto.