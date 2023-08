SAN GIORGIO ALBANESE, FESTIVAL MIGRAZIONI, DOMANI ARRIVA CECÈ BARRETTA

Festival delle Migrazione, per il tradizionale appuntamento nel borgo arbëreshe di Mbuzati, domani sera, mercoledì 30 agosto, arriva il cantautore popolare calabrese Cecè Barretta. Il concerto avrà inizio alle ore 22 e sarà ospitato nell’Anfiteatro – Piazzale Chiesa.

È quanto fanno sapere il Sindaco Gianni Gabriele ed il vicesindaco Sergio Esposito informando che, viste le numerose presenze previste, è stata emessa apposita ordinanza di modifica alla viabilità.

A partire dalle ore 15 e fino alle 24 saranno interdetti il transito e la sosta nell’intero centro abitato con la chiusura degli accessi dalle strade comunali via San Francesco, via Oriente, via Selciati, via Pietre, via Skanderbeg, via Roma, via Volunti e via Fontana.

Inoltre, è stata prevista la percorribilità a senso unico in direzione Corigliano-Rossano – San Giorgio Albanese della Strada Provinciale 186, con sosta consentita su un solo lato e lungo la direttrice San Giorgio Albanese – Corigliano-Rossano nel tratto via Matteotti – via Pietre – via Skanderbeg. Nel tratto via San Francesco – bivio strada comunale e SP 186 il transito, invece, sarà a doppio senso di marcia, con divieto di parcheggio.

Straordinariamente, inoltre, il transito di mezzi pesanti (autocarri di ogni genere e portata, autobus, etc.) lungo la Strada Provinciale 186, provenienti da Acri in direzione Corigliano-Rossano, sarà deviato verso Vaccarizzo Albanese, e da Corigliano-Rossano in direzione San Giorgio Albanese sarà deviato lungo la SS 106 su vie alternative.