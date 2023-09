CON BACCO TORNA IL CALDO, MENO MALE CHE C’È L’ACQUAPARK

Best water park in Italy. Meilleur parc aquatique d’Italie. El mejor parque acuático de Italia. – Da qualsiasi angolazione nel mondo e qualsiasi sia la lingua utilizzata sui motori di ricerca, tutte le strade del web portano ad Odissea 2000: è tra le destinazioni da non perdere. Anche se ci si trova a Napoli – come suggerisce un sito ai suoi visitatori – vale la pena fare qualche chilometro in più per immergersi nel divertimento.

L’Acquapark dei record è pronto a far vivere l’esperienza dei suoi ultimi 10 giorni della 29esima stagione, preparandosi ad affrontare con il sorriso ed il relax l’ultima sfida di questa Estate: l’anticiclone africano Bacco che sarà accompagnato da cieli soleggiati, tempo stabile e temperature in rialzo, decisamente più alte rispetto ai giorni scorsi. Il tempo ideale per trascorrere ancora una giornata di relax, in coppia, in comitiva e in famiglia nel parco ispirato ai miti e alle leggende.

DOMENICA 10 SETTEMBRE IL PAOLO MARINCOLO SHOW. Alla vigilia della chiusura della stagione 2023 si ballerà ancora sulle coreografie studiate dal tiktoker calabrese sui tormentoni di questa estate.

ANCORA 10 GIORNI DI ODISSEA 2000. L’AcquaPark è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino all’11 settembre. Il biglietto è ridotto per bambini alti fino a 140 cm, per gli accompagnatori di persone con disabilità motoria non autosufficienti, militari e forze dell’ordine, disabili non motori; gratuito per bambini fino a cm 105 di altezza, ultrasettantenni (serve documento), disabili motori non autosufficienti.