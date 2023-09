FESTIVALETTERATURA MANTOVA, ASSESSORE BEDUSCHI: CALENDARIO E AUTORI DI QUALITÀ PER PILASTRO DELLA CULTURA LOMBARDA E ITALIANA

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha partecipato, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di apertura del Festivaletteratura, in programma a Mantova da oggi al 10 settembre. “Un appuntamento – dichiara Beduschi – che anno dopo anno si conferma sempre più un pilastro per la cultura lombarda e nazionale. La qualità degli autori e degli eventi in calendario ne fanno un appuntamento irrinunciabile per tanti appassionati e allo stesso tempo un’occasione per far conoscere Mantova, le sue bellezze e le sue bontà ai tanti visitatori”. Nel suo intervento, Alessandro Beduschi ha confermato il sostegno di Regione Lombardia fin dalla prima edizione, elogiando un ‘format’ che impegna centinaia di volontari, di cui moltissimi giovani, al lavoro per un’organizzazione che coinvolge tutta la città con un ricco programma di eventi. “Uno dei pregi di Festivaletteratura – conclude Beduschi – è sempre stato quello di saper interpretare al meglio i tempi che stiamo vivendo, proponendo eventi e contenuti di attualità che favoriscono partecipazione e dibattito. Un modo di fare cultura che in fondo è il primo fattore per il successo e la longevità di questa manifestazione”.