Prostituzione nell’UE: ridurre la domanda e proteggere le persone

•La differenza di regolamentazione della prostituzione nell’UE aiuta la criminalità organizzata: •Le persone in prostituzione sono emarginate e criminalizzate, ostacolando il loro accesso ai servizi essenziali •Ridurre la domanda per ridurre la tratta di esseri umani •Elaborare orientamenti UE per garantire i diritti fondamentali delle persone in prostituzione

Londra – Giovedì, il Parlamento ha chiesto misure a livello UE per contrastare la prostituzione e il suo impatto sulla parità di genere.

La risoluzione non legislativa sulla prostituzione nell’UE, le sue implicazioni transfrontaliere e l’impatto sulla parità di genere e sui diritti delle donne è stata adottata dai deputati con 234 voti favorevoli, 175 contrari e 122 astensioni.

Nel testo, si sottolinea che l’asimmetria tra le norme nazionali sulla prostituzione all’interno dell’UE, data la sua natura transfrontaliera, porta a un maggior numero di vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale e crea un terreno fertile per la criminalità organizzata. I deputati chiedono agli Stati membri di valutare la legislazione esistente per evitare lacune che consentano ai criminali di agire impunemente, e alla Commissione di elaborare orientamenti comuni per tutta l’UE che garantiscano i diritti fondamentali delle persone in prostituzione.

La prostituzione e la tratta a scopo di sfruttamento sessuale esistono perché c’è una domanda, osservano i deputati. Ridurre la domanda è quindi fondamentale per prevenire e ridurre la tratta di esseri umani, si afferma, sottolineando che ciò dovrebbe essere fatto in modo da non nuocere a chi è in prostituzione. Gli Stati membri sono quindi invitati ad adottare misure urgenti per contrastare la pubblicità online che incoraggia direttamente o indirettamente la prostituzione o cerca di attrarre acquirenti.

I deputati chiedono inoltre sostegno e cooperazione con la polizia e altre forze dell’ordine, i servizi sociali e medici e le ONG per affrontare la tratta e lo sfruttamento sessuale e proteggere le donne nella prostituzione.

Dare alle persone in prostituzione l’accesso ai servizi essenziali e proteggere i loro diritti

Il peggioramento della situazione sociale ed economica a causa della COVID-19 e l’attuale crisi energetica e dei costi della vita hanno aumentato tutte le forme di abuso e violenza nei confronti delle donne, affermano i deputati, compreso lo sfruttamento sessuale. I deputati chiedono pertanto politiche efficaci contro la povertà, un miglioramento della protezione sociale, la riduzione dell’abbandono scolastico, la promozione dell’istruzione e l’istituzione di politiche inclusive che sostengano l’emancipazione delle donne e l’indipendenza economica, insieme a misure che condannano coloro che le sfruttano.

Le persone in prostituzione affrontano la costante minaccia di persecuzione della polizia e della giustizia, e sono emarginate e stigmatizzate, si osserva nella risoluzione, che spesso ostacola la capacità a loro volta di ottenere giustizia. I deputati chiedono un accesso pieno a servizi sanitari e sociali di alta qualità, nonché al sistema giudiziario e a percorsi di uscita dalla prostituzione.

Maria Noichl (S&D, Germania), relatrice, ha dichiarato: “Oggi il Parlamento dà voce alle persone, e in particolare alle donne, che sono state tradizionalmente trascurate, emarginate e stigmatizzate nelle nostre società. Siamo accanto a coloro che hanno messo in guardia per molto tempo sulla realtà della prostituzione. Questo rapporto illustra le ragioni per cui la grande maggioranza delle persone finisce nella prostituzione e mette in evidenza la strada da seguire: creare programmi di uscita e alternative, eliminare la povertà e l’esclusione sociale, smantellare gli stereotipi e le disuguaglianze e ridurre la domanda affrontando gli acquirenti.”

