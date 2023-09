Cerimonia di premiazione In/Architettura 2023 e anticipazioni sui vincitori

CATANIA – Inizia il countdown per la prestigiosa edizione 2023 del Premio In/Architettura. L’evento fa parte della cornice di fama nazionale che dal 1961 in tutte le regioni italiane riconosce i progetti che si distinguono per la loro elevata qualità. Così si identificano tra i candidati i migliori progettisti, costruttori e committenti. La tradizionale e attesa cerimonia – che fu istituita da Bruno Zevi, protagonista della storia architettonica italiana – continua ad essere celebrata grazie alla sinergia tra l’Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch e dall’Associazione Costruttori Edili – ANCE, in collaborazione con Archilovers.

In Sicilia sono 112 le opere candidate al Premio In/Architettura, la consegna dei premi regionali si svolgerà venerdì 22 settembre alle ore 17.00 a RadicePura (Giarre – CT) durante l’evento organizzato da In/Arch Sicilia, Ance Sicilia e Ance Catania con il patrocinio della Regione Siciliana, della Consulta degli Architetti di Sicilia, dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio sezione Sicilia, dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti PPC Catania e di RadicePura.

Per l’occasione sarà consegnato il Premio alla Carriera che appura la genialità di un progettista italiano vivente, le cui opere costituiscono un importante contributo alla storia dell’architettura contemporanea e la cui figura rappresenta con eccellenza la cultura architettonica italiana. Questo autorevole meritorio in Sicilia andrà a Fausto Provenzano per la sua carriera ricca di sperimentazione e ricerca, condotta nella piena consapevolezza del ruolo culturale dell’architetto.

Tra i più ambiti c’è anche il Premio Bruno Zevi che riconosce la più esemplare iniziativa di comunicazione – realizzata in Italia o all’estero – che promuove e diffonde l’architettura contemporanea di qualità nel mondo. In Sicilia il premio “Bruno Zevi” sarà consegnato in ex aequo a Luigi Prestinenza Puglisi per PressLetter e a Francesco Trovato per LetteraVentidue.

Luigi Prestinenza Puglisi in Sicilia scopre talenti che sviluppano brillanti carriere ed ampi circuiti di mostre, questo scouting insieme alla dedizione per la cultura architettonica contemporanea viaggia tra le righe della rivista online PressLetter che dissemina interesse, contenuti digitali e comunicazione social anche tra i non addetti ai lavori.

Francesco Trovato con la casa editrice LetteraVentidue divulga un ampio catalogo di titoli di architettura e design di tiratura nazionale e internazionale, libri che si trasformano in contemporanei, intramontabili e raffinati oggetti di design e che alimentano un profilo imprenditoriale in un settore ostico in tutta Italia, quello della editoria specialistica di architettura.

Durante la cerimonia di In/Architettura 2023 saranno consegnati anche il premio alle migliori opere di architettura di nuova costruzione, il premio ai migliori interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (per opere di restauro, ristrutturazione, rigenerazione); il Premio Listone Giordano ad un intervento che abbia saputo valorizzare l’utilizzo del legno; il Premio speciale WTW – Willis Towers Watson; il premio speciale Federbeton che valorizza l’utilizzo del cemento e del calcestruzzo. La giuria che ha selezionato i vincitori è composta da: Mariagrazia Leonardi (presidente IN/Arch Sicilia), Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Maria Giuseppina Grasso Cannizzo (premio IN/Architettura 2020 alla carriera), Giorgia Testa e Salvo Terranova (Linea T Studio, vincitore premio IN/Architettura 2020 categoria giovani), Nicola Di Battista (Studio NDB), Luca Molinari (critico d’architettura, Università della Campania), Paola Cannavò (urbanista, Università della Calabria), Gabriele Neri (storico, Politecnico di Torino), Roberta Busnelli (direttore editoriale IQD).