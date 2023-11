Generazione Alpha, ovvero i nativi digitali

by Riccardo Cacelli

Londra – Chi sono i Generazione Alpha?

Sono i figli della Generazione Y (Millenials, nati tra il 1981 ed il 1996) e i fratelli minori della Generazione Z (Zoomers, nati tra il 1997 ed il 2010).

Alla Generazione Alpha, appartengono quindi tutti coloro che sono nati dal 2010 sino ad oggi e probabilmente sino al 2024.

Sono i primi veri “nativi digitali”: moderni, iperconessi, green, inclusivi.

Rappresentano un pubblico di consumatori ancor più specifico ed esigente.

I membri della Generazione Alpha a causa della pandemia hanno dovuto imparare a gestire nuove emozioni e a fare i conti con la necessità di stare lontani da parenti e amici.

La distanza sociale è divenuta per loro un fatto naturale, tanto che molti degli impulsi e delle tendenze naturali insite nei bambini – avvicinarsi ai propri simili, giocare insieme, prendere per mano – sono state man mano rimodellate fino a dar vita ad un nuovo tipo di socialità con cui essi dovranno fare i conti anche da adulti.

Appartengono ad una nuova umanità che sembra non conoscere barriere, né tra reale e virtuale, né tra uomo e donna, né tra etnie, e che ha a cuore il futuro del pianeta.

La Generazione Alpha ha quindi un’anima molto “green”.

Il 39% dei bambini in tutte le fasce d’età si preoccupa, ad esempio, della raccolta differenziata, mentre il 43% è molto attivo con progetti sul tema a scuola.

Solo il 28% non è particolarmente sensibile alla sostenibilità ambientale.

In generale per loro c’è molta preoccupazione per lo stato di salute del nostro pianeta.

Per il 54% di loro la Terra sta “molto” o “abbastanza male”, per il 41%, invece, “così così”.

Il 51% pensa che dovremmo fare molto di più per aiutare il pianeta.

Nati dopo Faceook, Instagram, Youtube e Twitter non conoscono il mondo senza internet e socila media.

Il 62% di loro inzia ad usare i dispositivi tecnologici prima dei 5 anni. Usano principalmente lo smartphone (62%) e tablet (55%).

Per cosa li usano?

Per giocare (50%), guardare vido o cartoons (21%), per seguire le lezioni (10%).

La Generazione Alpha, inoltre, guarda il mondo attraverso TikTok: in formato video, in continuo scrolling e con tempi super veloci.

Nel 2022, TikTok è stata proclamata l’app più amata dai giovanissimi tra i 13 e i 15 anni.

I brand stanno ripensando le proprie strategie social alla luce di queste tendenze per intercettare non solo i consumatori del presente, ma anche quelli del prossimo futuro.

Che sta bussando alle porte.

E la mobilita’ aerea urbana rappresenta per loro una delle soluzioni ideali per risolvere i problemi ambientali cittadini (traffico auto), delle aree perfiferiche e per tutelare maggiormente il pianeta Terra.

Il futuro del pianeta e’ nelle loro mani e nei loro cuori.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@cacelli.com

