VACCARIZZO A./NEL NUOVO ANNO RSA COMUNALE – EDUCATORI PROFESSIONALI E OSS CERCASI

Si aprono nuove opportunità di lavoro a servizio del terzo settore; la Società cooperativa sociale Xenia ha avviato le procedure di reclutamento di Educatori Professionali (EP) e Operatori Socio-Sanitari (OSS) da impiegare nella nuova Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) comunale che sarà operativa dal prossimo anno.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando la duplice importanza di questo servizio che garantirà da un lato assistenza specializzata alla Terza età e, dall’altro, sarà un’ottima opportunità occupazionale per giovani che hanno scelto di formarsi e specializzarsi rimanendo nel proprio territorio.

Per candidarsi al colloquio lavorativo sarà necessario inviare il proprio curriculum, copia del documento di riconoscimento e codice fiscale a studiodp.sas@gmail.com indicando nell’oggetto della mail la posizione occupazionale che si richiede di rivestire.

L’attivazione della nuova RSA – aggiunge il Primo Cittadino – è un punto di partenza strategico per rispondere all’incessante esigenza di lavoro che, soprattutto nei territori dell’entroterra, può e deve essere soddisfatta proprio attraverso l’erogazione di nuovi servizi pubblici.

La residenza sanitaria potrà ospitare un minimo di 20 anziani e sarà strutturata in due aree, quella dell’hospitality composta dalle degenze e un’altra, più importante – sottolinea Pomillo – destinata alla socialità, con un ampio e confortevole refettorio, una zona per la cura della persona (visite mediche, manicure e pedicure), una piccola Cappella per la celebrazione della Santa Messa ed un salone ricreativo aperto sia ai familiari degli ospiti, sia all’organizzazione di attività con il territorio. La struttura è stata pensata come spazio inclusivo.

Tra i servizi offerti, infatti, oltre a quelli prettamente sanitari e legati alla ospitalità residenziale, come la palestra e le aree dedicate ai laboratori manuali e musicali, è prevista anche la creazione, per ogni ospite, di un Piano di assistenza personale integrato che sarà strutturato in base alle singole patologie dell’assistito e alle sue inclinazioni, consentendo così una facile integrazione e interazione tra gli ospiti della RSA.

La struttura offrirà anche il servizio di ospitalità temporanea a tutte le persone che per diversi motivi non potranno essere assistite dai loro cari per un determinato periodo di tempo e non ultimo il servizio di assistenza a domicilio destinato esclusivamente agli anziani residenti a Vaccarizzo Albanese e che non vogliono allontanarsi dalla loro casa.