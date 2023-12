DESTAGIONALIZZAZIONE, TROPEA MODELLO REPLICABILE

I risultati straordinari conseguiti attraverso le diverse iniziative messe in campo in questi anni dall’Amministrazione Comunale guidata da Giovanni Macrì, tutte finalizzate a diversificare, destagionalizzare ed internazionalizzare la proposta e l’offerta di Tropea come destinazione esperienziale e non più soltanto balneare, rappresentano la conferma più eloquente di come una chiara e decisionista visione ed azione di governo locale possa non solo fare la differenza ma bypassare i diversi gap infrastrutturali, di servizi e di programmazione che purtroppo continuano a caratterizzare negativamente il posizionamento della Calabria sui mercati turistici mondiali.

È questo uno dei passaggi chiave dell’articolato intervento del Professor G. Johnny Malerba, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale per le Attività Extra-Alberghiere (Anbba), dal titolo Calabria meraviglia della natura e nel quale, in sostanza, viene messo a confronto il valore potenzialmente competitivo e definito inespresso del complessivo patrimonio climatico, paesaggistico e identitario regionale con quella che viene indicata di fatto come una perdurante scarsa capacità organizzativa ed attrattiva regionale in termini di connessioni aeree, inter-modalità interna, accoglienza e ricettività.

È in questo contesto generale – argomenta Malerba – che assumono particolare valore paradigmatico le esperienze distintive e qualificanti avviate da destinazioni come Tropea che hanno fatto e continuano a fare dei turismi una vera e propria, dichiarata industria, trainante per tutto il territorio, riuscendo a far registrare presenze ormai costanti per quasi 12 mesi all’anno.

Il Presidente dell’Anbba, tra i protagonisti lo scorso novembre del Forum Internazionale del Turismo svoltosi a Baveno, fa riferimento in particolare al successo senza precedenti di eventi destagionalizzati e di qualità sui quali hanno puntato molto l’istituzione pubblica locale insieme alla rete commerciale ed imprenditoriale, come ad esempio “Il Borgo Incantato” con le luci d’artista nel borgo di Tropea da novembre a gennaio; un evento – spiega – divenuto nel corso degli anni un formidabile attrattore turistico non solo per il Principato ma per tutta la Costa degli Dei e per questo un modello virtuoso da replicare ovunque in Calabria.

Prima Associazione Nazionale dell’Extralberghiero, riconosciuta e accreditata dalle istituzioni, quali il Parlamento Europeo, il Ministero del Turismo, l’Enit, l’Anbba si propone di regolarizzare, professionalizzare gli host delle strutture, siano essi, b&b, affittacamere, case vacanze, locazioni turistiche. Ente rappresentativo di categoria per gli operatori del settore dell’ospitalità familiare e imprenditoriale in Italia, operante senza fini di lucro al servizio dei propri associati e del pubblico, è stata riconosciuta nel 2004 dal Ministero dell’Attività Produttive come Soggetto Turistico Qualificato e maggiormente rappresentativo in Italia del settore extralberghiero B&B/Affittacamere ecc.