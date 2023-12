A Cosenza Natale del Gusto

Turdilli, scalilli, pitte ‘mpigliate…sono solo alcuni dei nomi dei dolci tipici che le pasticcerie della provincia di Cosenza presenteranno al contest che si terrà domani pomeriggio, 19 dicembre, nel capoluogo bruzio presso la sede della Moema Academy in viale Trieste, 37.

Il contest, giunto alla quarta edizione, vedrà la partecipazione di circa 15 pasticcerie e si inserisce all’interno della rassegna “Natale del Gusto” ideata e gestita dall’associazione culturale Città Futura e dal gruppo Bollizine, che quest’anno ha avuto la collaborazione di Confartigianato Imprese Cosenza e Conpait Confederazione Italiana Pasticceri Cosenza.

L’edizione attuale, volta a puntare i riflettori sulla cucina tipica delle festività, vuole essere un momento di approfondimento sul comparto dolciario, ponendo spunti legati alla modernità, soprattutto nell’aspetto estetico delle preparazioni, sempre più nella direzione del design. All’interno del programma, infatti, una tavola rotonda in cui si approfondirà il connubio tra l’Arte e la pasticcceria, anche grazie alla presentazione dell’ultimo libro della collana “L’Arte in cucina” a cura di Domenico Monteforte edito da Editoriale Giorgio Mondadori, a cui prenderanno parte tra gli altri la curatrice Elmar Elisabetta Marcianò, il direttore di Moema Academy Giada Falcone, il referente Conpait Giovanni Ruffolo, l’assessore comunale alle Attività produttive Massimiliano Battaglia, e il presidente di Confartigianato Imprese Cosenza, Carlo Angotti.

“Il pastry chef – ha sottolineato l’ideatore del contest Tommaso Caporale durante la conferenza stampa svoltasi presso il Gran Caffè Renzelli di Cosenza – è sempre più un artista, deve conoscere bene le tecniche di preparazione e le materie prime ma deve altresì saperle presentare attraverso una chiave contemporanea in cui l’estetica, le forme e i colori sono gli elementi più comunicativi. Oggi attorno ad un dolce di successo – ha terminato Caporale – non basta la ricetta, ma occorre quella “magia” che lo renda moderno e con il giusto appeal verso il consumatore. Non a caso abbiamo scelto come location un’Accademia di moda, un chiaro segnale per incentivare anche gli operatori a rinnovarsi e formarsi in questa direzione, un valore aggiunto che potrà dare una spinta importante alla valorizzazione delle nostre ricchezze tradizionali sulle tavole degli italiani”.

Durante la serata verrà eletto il Dolce d’inverno e saranno aperti al pubblico i banchi di assaggio dei dolci delle pasticcerie partecipanti che verranno abbinati ai migliori vini passiti, liquori e bollicine della Calabria.