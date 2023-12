Divertimento e suspense continuano al teatro degli Audaci con “L’ispettore Drake e la vedova nera”

In Anteprima Nazionale al Teatro degli Audaci per la regia di Flavio De Paola l’avvincente commedia di David Tristram “L’ispettore Drake e la vedova nera” con Flavio De Paola, Emiliano Ottaviani, Serena Renzi e Ilario Crudetti a partire da Capodanno 2024!

Quando il magnate del petrolio John Johnson viene trovato con un’enorme spada nella schiena, sembra un semplice caso di morte illegale. Ma le cose nel mondo di Drake non sono mai come sembrano.

Perché Johnson era malamente travestito da sua moglie? Perché aveva mangiato una tartaruga? E perché tutte le donne della casa si somigliano? Per una volta, il sergente Plod pensa di conoscere tutte le risposte. E così dovrebbe. Dopotutto, racconta gli eventi attraverso una serie di flashback, quindi sa come va a finire. Ma se Plod ha ragione, il leggendario ispettore Drake sta per commettere un terribile errore. E c’è qualcosa di ancora più inquietante. Il fidato sergente è stato turbato da un incubo ricorrente. È un incubo che coinvolge ragni e l’immagine di un uomo che giace morto. Quell’uomo è l’ispettore Drake. È solo un altro flashback confuso? O l’orribile verità sul destino finale di Drake?

Dopotutto, quando la Vedova Nera tende la sua trappola mortale, è solo questione di tempo.

In questa fortunata commedia inglese si alternano continue e inaspettate gag e innumerevoli colpi di scena, trascinando lo spettatore in un universo goliardico dove tutto, ma proprio tutto può accadere, e dove ciò che è incredibile diventa magicamente plausibile.

Flavio De Paola ha deciso di portare sul palcoscenico “L’ispettore Drake e la vedova nera” per trascorrere il Capodanno all’insegna del divertimento e del buon umore con la divertentissima Compagnia degli Audaci augurando a tutti, con un brindisi finale, un anno pieno di sorprese e piacevoli “colpi di scena”!

Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto in prima fila per trascorrere due ore in totale leggerezza e divertimento assoluto!