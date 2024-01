Teatrando APS è lieta di presentare “Non ci mentiremo mai” al teatro Cometa Off di Roma

Dal 6 all’ 11 febbraio 2024 al Teatro Cometa Off di Roma sarà in scena l’avvincente commedia di Eric Assous “Non ci mentiremo mai” con Antonia Di Francesco e Alessandro Moser di cui ne hanno curato anche la regia.

Un incidente d’auto è il pretesto per porre una domanda a lungo rimandata. Ma la risposta apre nuovi interrogativi che si concatenano l’uno all’altro in un crescendo di tensione. È così che questa collaudata coppia di coniugi si ritrova a fare i conti con se stessa. Tre atti ricchi di sorprese e colpi di scena per una commedia contemporanea.

“La prima volta che mi sono imbattuto in questo testo” – asserisce Alessandro Moser – “volevo dargli una scorsa per capirne l’atmosfera, ma sin dalle prime battute qualcosa mi ha intrappolato nei suoi meccanismi e il risultato è che ho passato la notte insonne senza poter abbandonare quelle pagine”.

E’ così che tutto comincia… è la ricerca attraverso le esperienze vissute, le dinamiche note e le imprevedibilità della scena, che hanno portato sia Antonia Di Francesco che Alessandro Moser a voler raccontare questa storia sulla scena. Con urgenza. Con partecipazione. Con verità.