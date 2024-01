Di Giacomo: Ammesso che ci sia stata una storia di amore tra alcuni sindacati di polizia penitenziaria (non noi) ed il sottosegretario Delmastro, è già finita

“La storia di amore tra sindacati di polizia penitenziaria e sottosegretario Delmastro, che

come OSAPP non ci appartiene e non ci ha mai appartenuto, di cui da giorni si occupano

giornali e media, ammesso che ci sia stata realmente, è comunque destinata a finire.

Nonostante qualche dirigente sindacale si ostina a difendere l’indifendibile, sarebbe

sufficiente ai giornalisti fare un giro per le carceri per raccogliere gli umori del personale

penitenziario che certamente non nutre alcun amore per Delmastro. Del resto, il rapporto

che il sottosegretario ha instaurato dal primo momento del suo incarico sul “vogliamoci

bene”, tra cenette e aperitivi, pacche sulle spalle e sorrisi, si è rivelato un “atto di

tradimento” rispetto alle troppe e numerose promesse di miglioramento delle condizioni di

lavoro del personale che si sono risolte in qualche mutanda e paia di calzini di quello che

dovrebbe essere l’abbigliamento di servizio che dovrebbe, prima di tutto, garantire

l’incolumità fisica durante i turni massacranti di lavoro e quindi dalle aggressioni di detenuti.

Non c’è un solo atto che dimostri il contrario e che affronti l’emergenza centrale che almeno

noi continuiamo a sollevare all’Amministrazione Penitenziaria: la tutela degli agenti dalle

aggressioni e violenze ormai da tempo quotidiane con il rischio che in questa situazione

prima o poi avvenga la tragedia in termini di vite umane. I colleghi in prima linea nella difesa

dello Stato e della legalità non ne possono più e per questo non possono sopportare amicizie

interessate e falsità. Il bilancio dell’anno appena concluso per il sistema penitenziario italiano

è pesantissimo e non ammette attenuanti di responsabilità: le rivolte in alcune carceri, i

continui suicidi di detenuti, le aggressioni al personale penitenziario e sanitario, il

ritrovamento di droga e telefonini non sono una nostra invenzione. Chi realmente ama la

polizia penitenziaria lo dimostri nei fatti”.

Aldo Di Giacomo, vice segretario generale OSAP