TROPEA PROMOSSA IN AUSTRALIA COME META IRRESISTIBILE

Nonostante i malsani ed evidenti tentativi di determinate testate giornalistiche di inquinare l’immagine della Calabria all’estero, continua senza soste l’impegno e l’investimento istituzionale nel rafforzamento della reputazione sempre più internazionale di Tropea come destinazione turistico-culturale-esperienziale ed insieme ad esse anche della Costa degli Dei e dell’intera regione. Tra le nuove frontiere di quella che ormai viene riconosciuta come la vera e propria politica estera dell’Amministrazione Comunale, in aggiunta a tutto l’Oriente, col Giappone protagonista, vi è anche l’Australia e Oceania.

A confermarlo è lo stesso Sindaco Giovanni Macrì che presenta un editoriale di tre pagine, dal titolo Tropea a city of many faces (a rare beauty), esattamente al centro del 33esimo numero di gennaio-marzo 2024 di Segmento – Unapologetically Italian, la prima rivista italiana in Asia e Oceania, pubblicata trimestralmente in 80 pagine a colori, online, sui social media ed in versione cartacea distribuita in 7000 copie in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Cina e Giappone e da quest’anno anche negli Emirati Arabi.

Meta irresistibile anche d’inverno, con gli eventi culturali, artistici e musicali de Il Borgo Incantato, destinazione costantemente in cima alla lista delle visite imperdibili di un numero sempre maggiore di visitatori, patria di filosofi come Pasquale Galluppi, di attori nazionali come Raf Vallone, di una delle prime sindaco donna d’Italia (Lidia Serra Toraldo) e degli inventori della rinoplastica, come i fratelli Pietro e Paolo Vianeo tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, Tropea si distingue – si legge anzi tutto per la pulizia, l’ordine, la continua riqualificazione e l’amore per il verde, con fiori e spazi pubblici curati all’inverosimile dal comune, dai volontari e dalla comunità. Membro della rete nazionale del Comuni Fioriti, il Borgo è un vero e proprio giardino mediterraneo, sintesi di un evidente impegno ecologico, di una forte coscienza civica e di comunità. Visitare Tropea – conclude il pezzo – rappresenta un’esperienza esaltante per innumerevoli ragioni. Per questo, l’ospite è avvertito: molti venuti per un semplice soggiorno, hanno avuto difficoltà a ripartire.

Fondata nel 2014 come forum di idee e opinioni sulla cultura e sullo stile di vita moderno italiano, Segmento raccoglie il contributo di scrittori e giornalisti di tutto il mondo. É l’unica rivista di arte e cultura italiana ideata e pubblicata in Australia, scritta completamente in Inglese e disponibile online in 6 lingue: Italiano, Inglese, Indiano, Greco, Cinese e Arabo. – Ambisce oggi a raggiungere un’audience potenziale di oltre 2 miliardi di persone. La versione cartacea della rivista – 80 pagine di contenuti e fotografie a colori – è distribuita in tutte le città australiane, in Singapore, Nuova Zelanda, Cina (a Pechino e Shangai) e Giappone (a Tokyo). Da settembre scorso è presente in Italia e da questo mese di gennaio 2024 è sarà distribuita anche negli Emirati Arabi Uniti (a Dubai e Abu Dhabi) e in Qatar (Doha).

Per la sua distribuzione Segmento si avvale di una rete di partnership e associazioni con enti istituzionali e privati, che include la rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero, le scuole di Italiano, i club italiani e gli Istituti Italiani di Cultura. – La stessa Rivista organizza in esclusiva eventi per la comunità italiana in Australia, come il Tarantella Festival raccontato in questo numero, in partnership con l’Italian Chambery of Commerce di Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth, gli Istituti Italiani di Cultura di Melbourne e Sydney, il Co.As.It and COMITES, il Reggio Calabria Club, il Calabria Club, l’ACCA – Australian Calabrese Cultural Association, l’ENIT – Ente Nazionale per il Turismo, l’ICE – Italian Trade Agency e molti altri. – Il target di Segmento è costituito soprattutto da calabresi di prima, seconda e terza generazione che vivono in Australia, in Nuova Zelanda, Singapore, Pechino, Shangai e Tokyo.