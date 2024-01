Lavoro: per ingegneri nuove opportunità con WeBuild

Accrescere le opportunità di lavoro per gli ingegneri iscritti all’Ordine, facilitare lo sviluppo della comunità e contribuire alla costruzione di una rete professionale solida. Con questo spirito l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania continua a pianificare iniziative con l’Agorà del Lavoro e persegue l’obiettivo di creare connessioni significative tra professionisti, studi e grandi imprese del settore.

Domani, giovedì 25 gennaio, al Four Points by Sheraton – Via Antonello da Messina, 45 Aci Castello (CT) – si terrà una Giornata di Recruiting riservata agli iscritti all’Ordine negli anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024 che coinvolgerà nel matching WeBuild, prestigiosa azienda nell’ambito della costruzione di infrastrutture e grandi opere in tutto il mondo, impegnata anche in Sicilia in importanti cantieri infrastrutturali.

Parteciperanno ai lavori del recruiting day il presidente dell’Ordine etneo Mauro Scaccianoce, il direttore del Dicar UniCt Matteo Ignaccolo, il direttore Dieei UniCt Giovanni Muscato, l’Employer Branding Francesca Mininni, il Talent Acquisition Massimo Ruscitto.

Gli ingegneri alla ricerca di nuove opportunità di carriera si confronteranno con i rappresentanti aziendali di WeBuild: saranno presentate le attività svolte dall’impresa, le esperienze vincenti e le offerte di lavoro disponibili, inoltre qualificati professionisti interagiranno direttamente con i candidati in colloqui di lavoro personalizzati.

L’evento conferisce 4 Crediti per la Formazione Professionale agli ingegneri partecipanti.