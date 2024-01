TROPEA È DI NUOVO COMUNE PLASTIC FREE

Non è cambiato di una sola virgola, ma si è anzi rafforzato l’impegno quotidiano, dall’alba al tramonto, che abbiamo investito anche quest’anno nella difesa del nostro ambiente e nella sensibilizzazione dal basso, soprattutto con il coinvolgimento delle comunità educanti e del mondo dell’associazionismo, su quella che interpretiamo come una vera e propria sfida pedagogica permanente di una comunità che punta strategicamente sul benessere dei suoi residenti ed ospiti: rendere libero il mondo da rifiuti, fino alla più piccola cicca di sigaretta.

La conferma per il secondo anno consecutivo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – del riconoscimento di Comune Plastic Free, rappresenta un ulteriore risultato ed un autentico motivo di orgoglio che condividiamo con la comunità.

Nell’edizione 2023 Tropea aveva ottenuto il riconoscimento delle due tartarughe. Bisognerà aspettare marzo, data della cerimonia di premiazione che si terrà a Milano, per conoscere il punteggio ottenuto quest’anno.

Comune Plastic Free è la certificazione che premia il livello di virtuosità di un comune e che viene attribuita a seguito di una rigorosa valutazione che ha come punto di riferimento l’impegno e l’attenzione dallo stesso rivolta alle tematiche ambientali.

Con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, la cerimonia prevede oltre alla consegna dei trofei ai rappresentanti dei comuni premiati, l’intervento di rappresentanti istituzionali e del mondo scientifico sulla tematica dell’inquinamento da plastica.