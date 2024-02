17 e 18 aprile 2024 la Cyber Crime Conference si terrà a Roma

Iscriviti all’evento e salva in agenda questa imperdibile 12a Edizione della Cyber Crime Conference, che il 17 e 18 aprile 2024 riunirà a Roma esperti e aziende leader nel mondo della sicurezza informatica.

Articolandosi nell’arco di due giornate, l’evento sarà aperto da panel a più voci dove interverranno esponenti di spicco e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, per proseguire con singoli speech di approfondimento dove professionisti, ricercatori ed esponenti dell’IT Industry, approfondiranno le sfide e opportunità poste in essere dall’innovazione: intelligenza artificiale, machine learning, cloud computing, quantum computing, evoluzione normativa e tanto altro. Mentre presso l’area espositiva sarà possibile conoscere e testare le migliori soluzioni di sicurezza sul mercato attraverso incontri one to one e le zone hands-on allestite dalle aziende sponsor.

Interamente gratuito, l’appuntamento offre a professionisti e manager del mondo IT un’occasione unica per aggiornarsi su rischi, risorse e soluzioni inerenti al complesso fenomeno del cybercrime, interagendo con il mondo delle istituzioni, della ricerca e della grande industria al fine di abilitare strategie di sicurezza solide e condivise.

L’evento si rivolge a:

Security Manager (CSO, CISO), IT Manager (CIO), Network Security Managers, CFOs, CXOs, Risk Managers, Datacenter and Infrastructure Managers, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziarie, Professionisti della Cyber Diplomazia, Business Manager (LoB, GM, CEO), Progettisti, Legali, Buyer, Auditor e Sviluppatori Software IT, Professionisti Information Security e Investigazioni Digitali, Università e Centri Ricerca, a tutti i decision maker nel campo della sicurezza informatica.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online, potrà prendere parte alla manifestazione soltanto chi ha ricevuto il biglietto di ingresso. Vista la molteplicità e la qualità dei servizi offerti, al fine di garantire una esperienza ottimale a tutti i nostri ospiti i posti sono limitati, affrettati a riservare il tuo spazio.