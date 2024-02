Notai e tecnologia: tutte le novità per la categoria etnea

Dati sensibili da gestire, in tempi certi e spesso anche stretti. Per i notai l’evoluzione delle procedure documentali passa dalla tecnologia, nuove applicazioni dedicate al Notariato garantiscono prestazioni con elevati livelli di sicurezza ed efficienza. Grazie ai software è ottimizzata la gestione delle pratiche, gli atti sono anche digitali e le interazioni con la Pubblica Amministrazione sono facilmente tracciabili e soprattutto più veloci. Sono stati questi i principali temi trattati durante il focus di Notartel nella sede del Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone che ha aggiornato i professionisti e i loro collaboratori sulle innovazioni dei servizi informatici, sulla firma e l’identità digitale, sui software in cloud che la società informatica del Consiglio Nazionale del Notariato mette a disposizione della categoria.

«Lo scopo di questi incontri – afferma Alfredo Tamburino, componente della Commissione Informatica presso il Consiglio Nazionale del Notariato – è di incrementare e consolidare le competenze dei notai riguardo l’informatica applicata all’attività della categoria, in un’epoca che ci richiede, oltre alla preparazione ed alla affidabilità propria del Notaio, un continuo aggiornamento e la capacità di governare al meglio le innovazioni tecnologiche».

Ad approfondire le principali novità durante la riunione sono Daniela Lazzari e Goffredo Monetti, esperti della Notartel: «Per Notartel è un piacere poter essere presenti sul territorio – spiegano Lazzari e Monetti – per essere al fianco della categoria, con questa iniziativa fortemente voluta dalla Commissione informatica per supportare i notai nel quotidiano lavoro di studio nell’esercizio e sperimentare nuove tecnologie».