TROPEA APPREZZATA DAL GOVERNO GIAPPONESE – NUOVA DELEGAZIONE IN AUTUNNO NEL PRINCIPATO

Tropea ospite d’onore all’Expo di Osaka 2025, dopo la tappa delle scorse settimane, una nuova delegazione dal Giappone, composta da rappresentanti della Camera di Commercio e Industria, imprese del settore turistico e rappresentanti istituzionali, tornerà in autunno nel Principato.

È quanto ha comunicato il Direttore del Dipartimento Industria e Costruzione della Città di Minami Awaji Yousuke Kawakami al Sindaco Giovanni Macrì ringraziandolo per l’accoglienza riservata e trasferendo i messaggi di apprezzamento del Sindaco Norihiro Morimoto che tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre raggiungerà la destinazione per perfezionare la partecipazione congiunta ad Oaska ed il Segretario di Gabinetto del Governo giapponese.

Circostanza ancora più importante è che proprio il Governo del Giappone ha riconosciuto la visita come una buona pratica e spera che lo scambio tra Tropea e Minamiawaji sia valorizzato ancora di più all’Expo.

Quando abbiamo riferito al sindaco Morimoto, mostrandogli foto e video – si legge nella lettera di ringraziamento – egli ha compreso la dedizione del sindaco di Tropea e l’accoglienza ricevuta dai cittadini e ha espresso ancora una volta il desiderio di approfondire ulteriormente gli scambi con la vostra città, soprattutto nei settori della cultura, della musica e dell’alimentazione.