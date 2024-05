MAJORANA ORGOGLIO CALABRIA

Il futuro di questo territorio deve e può avere il colore dell’extravergine d’oliva prodotto dall’Azienda agricola speciale dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana di Corigliano-Rossano, esperienza scolastica che ci ha abituati in questi ultimi anni a grandissimi risultati e che oggi ci rende ancora più orgogliosi: è il migliore in Italia tra quelli prodotti dagli istituti tecnici agrari.

Il metodo, l’esempio e l’approccio sperimentati con successo dall’istituto guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera – dichiara Pasqualina Straface – rappresentano un autentico modello per la scuola e non solo.

Dovremmo imparare tutti da loro – continua – a puntare alla qualità per elevare anche l’asticella di quella consapevolezza che ci permette di dire no a prodotti d’importazione e ai prezzi sottocosto che offendono il lavoro di artigiani della terra.

Non possiamo che ringraziare questi docenti e questi studenti per il loro preziosissimo contributo e per aver portato alto il nome della nostra Città e la tradizione millenaria dell’ulivo.