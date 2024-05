Di Giacomo (S.PP.), caso Chico Forti, c’è poco da dividersi tra “innocentisti” e “colpevolisti”. Per Forti esiste una sentenza di condanna

Meno male che il Ministro Nordio, forse per rimediare alla figuraccia rimediata con gli

americani dovuta alla sua accoglienza da star, abbia escluso qualsiasi sconto di pena per

Chico Forti. C’è poco da dividersi tra “innocentisti” e “colpevolisti”: per Forti c’è una sentenza

di condanna emessa da un organo giudiziario di un Paese occidentale e democratico che va

rispettata e quindi la pena va espiata come accade per tutte le persone condannate dai

tribunali italiani”. Così Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria,

ritorna sulla “vicenda Forti”, che – dice – “ha bisogno di essere ricondotta nella sua giusta

dimensione, prima di tutto giuridica. La campagna degli “innocentisti” – continua – ha avuto

l’effetto di provocare molte reazioni nella popolazione carceraria che, a differenza dei 24

detenuti della sesta sezione del carcere di Verona che, secondo quanto leggiamo sul sito di

Libero Quotidiano hanno scritto una lettera per sostenere la sua innocenza, non accettano

l’accoglienza da star e i privilegi concessi a Forti. Ripetiamo: la visita alla madre è un diritto

che ai detenuti con condanne non è concesso se non in casi molto rari e dopo la

presentazione di un’istanza il cui esame può durare mesi. Per questa ragione quando il

Ministro Nordio afferma che su Chico Forti “non ci sono corsie preferenziali” non dice il

vero. Per quanto ci riguarda come sindacato del personale penitenziario che vive sulla

propria pelle le troppe contraddizioni del nostro sistema giudiziario e penitenziario –

afferma Di Giacomo – chiediamo solo il rispetto dei detenuti senza distinzione e

discriminazione e di conseguenza dei servitori dello Stato. Ed è il caso di mettere fine alla

campagna in corso per far rientrare tutti i detenuti italiani nelle carceri di Paesi esteri che

sono 2.058 secondo l’Annuario statistico del Ministero degli Esteri. Se rientrassero tutti

farebbero collassare le nostre carceri già con un sovraffollamento vicino al 130% della

capienza. Per questo riteniamo che la questione vada affrontata con la serietà dovuta in un

Tavolo interministeriale (Giustizia-Esteri-Interni) e coinvolgendo il sindacato di polizia

penitenziario che da tempo chiede l’ampliamento degli organici tenuto conto che le nuove

unità di assunzioni annunciate dal Ministero non coprirà nemmeno il numero del personale

in pensionamento e che ogni rientro rappresenta di fatto un maggiore carico di lavoro”