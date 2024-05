Ricci (Pd): “Cordoglio profondo per Pescini, amministratore dedito alla cura e al benessere del territorio”

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Massimiliano Pescini, 49 anni, ex sindaco di San Casciano, consigliere regionale toscano per il Partito Democratico, strappato giovanissimo alla vita dalla malattia. Pescini è stato uno dei nostri tanti amministratori locali impegnati quotidianamente per il progresso e la cura del territorio. Lascia l’eredità delle buone pratiche da perseguire, con impegno e costanza, per il benessere della collettività. Un abbraccio alla famiglia e ai tanti che oggi ne piangono l’assenza”: così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, candidato nella Circoscrizione Centro per il Partito Democratico, nell’annunciare lo stop agli eventi pubblici previsti oggi dalla sua agenda, in considerazione del lutto che ha colpito la comunità dem.