Tutto pronto per “We Are Belvedere”. Gli ospiti in programma nelle due giornate

Al via “We Are Belvedere”, il primo evento che mira ad esaltare le eccellenze locali, un vero e proprio tributo dedicato a tutte le attività commerciali, ai servizi alla persona, all’artigianato e all’agricoltura che hanno deciso di investire nel territorio. L’evento, organizzato dall’Associazione Ricchezze Mediterranee e Federterziario Cosenza, con il supporto dei main sponsor Gamian Consulting s.r.l., leader internazionale nella progettazione e gestione operativa degli impianti energetici, e dalla società di digital marketing Crio Agency, si terrà il 13 e 14 luglio sul lungomare di Belvedere Marittimo.

“We Are Belvedere” vuole unire la promozione della regione alla volontà di sostenere lo sviluppo di nuove competenze e professionalità. L’evento sarà un’occasione unica per celebrare le eccellenze locali attraverso spettacoli, sfilate di moda e varie sorprese.

La serata del 13 luglio sarà ricca di appuntamenti dedicati al mondo dell’arte e dello stile. Le scuole di danza del territorio e le boutiques belvederesi saranno protagoniste di un appuntamento all’insegna della creatività. Per la premiazione delle eccellenze locali, sarà presente l’On. Sabrina Mannarino. La serata si concluderà con “History 90′”, un divertente viaggio indietro nel tempo a ritmo della musica degli anni ’90.

La giornata del 14 luglio sarà principalmente dedicata allo sport. Oltre a promuovere le eccellenze locali, verrà dato ampio spazio alle associazioni sportive della zona che parteciperanno con attività come gare di kayak, basket, pallavolo, karate, calcio, tennis e functional training. La serata vedrà la presenza di importanti personalità sportive come Alessandro Rosina, Giovanni Vilardi, match analyst e collaboratore tecnico campione di Malta, e Giovanni D’Aprile, giovane promessa del calcio, ex giocatore della Roma e attualmente in forza al Crotone.

Inoltre, parteciperanno anche diverse figure istituzionali: l’On. Gianluca Gallo, la Presidente Galpa Marical Gabriella Luciani, il presidente di Legambiente Carlo Gaglianone, il presidente di Federterziario Luca Lucia e il responsabile del Sole 24 Ore Matteo Maggiorese. La serata del 14 si concluderà alle ore 22:00 in piazza Mercato con l’attesissimo concerto della Calabria Orchestra, in esclusiva a Belvedere Marittimo direttamente dal tour di Max Gazzè.

La presidente dell’Associazione Ricchezze Mediterranee, Carolina Cairo, esprime soddisfazione dichiarando: “Il nostro obiettivo unisce la promozione del territorio alla volontà di sostenere lo sviluppo di nuove competenze e professionalità”. La Gamian Consulting, società di cui Cairo è CEO, ha messo a disposizione una borsa di studio di 1.500 euro per chi presenterà il progetto più interessante in merito alle energie rinnovabili in materia di pesca, agricoltura o artigianato, per un percorso di formazione con il Sole 24 Ore.

Emanuela Arnone, curatrice dell’evento, sostiene: “Abbiamo a cuore la promozione e la divulgazione delle eccellenze del territorio. Vogliamo supportare con forza la crescita delle nostre zone in ottica duratura, inclusiva e sostenibile”. La direzione artistica dell’evento è affidata a Maria Marino. Per informazioni sul programma integrale, consultare i canali social di “We Are Belvedere”.