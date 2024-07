“Lezioni di volo” di Emanuela Gucciardo

Esce in tutti gli store il libro di Emanuela Gucciardo “Lezioni di volo” edizioni Terre Sommerse.

Un libro che racconta ai bambini che il coraggio non è l’assenza di paura, ma la capacità di riconoscerla e superarla.

Spesso si è portati a pensare che chi non ha paura sia una persona coraggiosa, ma non è proprio così.

La paura è una forza potente, sempre presente in questo mondo. Molte persone si muovono guidate dalla paura di perdere quello che hanno, per cui è molto importante stare sempre attenti, poiché la vita ci offre di continuo opportunità, compresa quella di avere il coraggio di superare quello che non conosciamo o temiamo.

La paura è un sentimento capace di renderci immobili, è una forza naturale che può avere un effetto così grande da renderci incapaci di reagire, per via di quello che diranno gli altri, di quello che può succedere, di quello che possiamo perdere e di quello che potrebbero farci.

È importante superare le nostre paure ed esiste un solo modo per farlo: avere il coraggio di affrontarle!

Solo riconoscendole si potrà riuscire a superare le paure più grandi ed arrivare a stare bene con noi stessi, ad essere veramente felici!