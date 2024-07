Cosenza 19 luglio 2024. Come accade da molti anni, il borgo di San Vincenzo la Costa (CS) ha preparato tutto e bene per il suo “XIX Festival Internazionale della Fisarmonica”. Un evento culturale – voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gregorio Iannotta – che promuove e diffonde nella collettività calabrese la cultura musicale di questo strumento, attraverso attività di spettacolo dal vivo.

Già dagli anni ’80, proprio a San Vincenzo La Costa, si teneva un Festival internazionale della fisarmonica che aveva raggiunto una certa popolarità negli ambienti musicali di tutta Europa, attirando concorrenti e visitatori. Oggi, la rinnovata versione del Festival – sotto la direzione artistica del M° Pietro Pardino, e la cura del presidente del Consiglio comunale con delega agli Eventi, Alessandra De Rose – ha raggiunto il traguardo della XIX edizione e continua a esprimere un’antica tradizione musicale, in un contenitore artistico che coniuga davvero al meglio l’attrattività turistica e l’anima popolare con la scoperta delle bellezze del luogo, offrendo spettacoli completamente gratuiti.

Si inizierà con Paolo Presta & Federica Greco in “A sta frinesta” – Canti della tradizione orale calabrese, Duo fisarmonica diatonica – tamburello/voce, il 22 luglio alle 21.30 -Sagrato Chiesa del Carmelo, frazione Gesuiti. “A ‘sta frinesta”, è il titolo per la collaborazione artistica del Duo che reinterpreta i motivi della nostra tradizione orale, immaginando quella finestra come il punto di vista dal quale si rivelano le vicende umane e non solo. Ci sono i paesaggi, il trascorrere delle stagioni, ma c’è anche il senso di stare alla finestra o al balcone che al sud, poi, è il luogo sotto il quale si cantavano le serenate.

Il programma proseguirà sabato 3 agosto alle 21.30, nella piazza Municipio di San Vincenzo La Costa con Antonio Grosso & About Tarantella – Quartetto fisarmonica diatonica – pianoforte – basso elettrico – batteria – nello spettacolo coreografico di pizzica, taranta e tammurriata.

E ancora, all’interno della X edizione della Notte bianca di San Sisto dei Valdesi, in Largo Caracciolo, il 10 agosto alle 21.00 suonerà Ida Altrove 4rtet – Musica italiana e d’oltreoceano in chiave jazz e R&B – Quartetto piano/synth – basso elettrico – batteria – voce.

La serata di chiusura sarà, invece, domenica 8 settembre alle 19.00, presso le Cantine De Caro di San Vincenzo La Costa, con l’Orchestra Giovanile Polimnia in “Bach incontra Piazzolla” – Concerto orchestrale. Direttore: Mattia Salemme – Bayan: Pietro Pardino.

Quattro appuntamenti da non perdere per sentire risuonare le piccole piazze di una realtà di provincia che conserva con cura i propri spazi, attenta alla storia e all’evoluzione musicale. Certo è, che gli strumenti a mantice e le loro melodie sono incredibilmente evocativi. “Il suono della fisarmonica arrivava fin laggiù; il motivo saltellante e voluttuoso richiamava alla danza, ma a volte si mutava in lamento, come stanco di gioia, come rimpiangendo il piacere che passa…”. È un’immagine, a proposito di fisarmoniche – descritta splendidamente da Grazia Deledda in ‘Canne al vento’ – che sembra vestire a pennello le atmosfere, difficili da dimenticare, che si ascolteranno nelle serate del Festival.

Per l’edizione del prossimo anno, fanno sapere gli organizzatori, tornerà la versione completa del Festival Internazionale della Fisarmonica, così come lo si è conosciuto negli anni scorsi, con le attività di formazione in masterclass, conferenze, le audizioni concorso e, ovviamente, i tantissimi concerti che toccheranno diverse sfumature musicali.