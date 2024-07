Aborto. Dopo Bologna contestazioni ad Ancona per la proiezione di “Baby Olivia”

Pro Vita & Famiglia Onlus ha svolto oggi ad Ancona la proiezione del video di Baby Olivia, che mostra con rigore scientifico l’inizio e lo sviluppo della vita umana nel grembo materno dal concepimento alla nascita. Dopo i disordini e le contestazioni della scorsa settimana a Bologna, il video è stato proiettato a Piazza Roma tramite maxischermo, mentre i referenti locali dell’associazione e gli attivisti pro-vita distribuivano volantini ai passanti per sensibilizzare sul rispetto della dignità umana sin dal concepimento. L’evento, presidiato da numerosi agenti delle forze dell’ordine, è stato contestato da un gruppo di attiviste “transfemministe”, che hanno mostrato cartelli e urlato slogan abortisti nel tentativo di disturbare la proiezione, prima di distribuire anche loro volantini sulla procedura per praticare un aborto. «Anche oggi – afferma Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione presente oggi ad Ancona – a causa del fanatismo abortista abbiamo avuto bisogno della protezione delle forze dell’ordine solo per poter affermare la pura e semplice verità scientifica sull’origine della vita umana, che inizia col concepimento. Anche oggi come a Bologna non ci siamo fatti intimidire, e nei prossimi mesi continueremo il tour di Baby Olivia nelle città italiane».