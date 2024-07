A Longobardi la Festa dei Diritti Civili

In risposta ai recenti atti omofobi che hanno scosso la nostra comunità, le associazioni ANPI, Arcigay, Arci Cosenza e Gynestra, organizzano la Festa dei Diritti Civili in collaborazione con il Lido Margherita, a Longobardi Marina.

L’evento, previsto per il 31 luglio, sarà un’occasione di riflessione, solidarietà e celebrazione della diversità. La serata inizierà alle ore 18:00 con un talk e dibattito sull’accaduto, che coinvolgerà attivisti, presenti e rappresentanti delle associazioni per discutere le azioni concrete da intraprendere per contrastare l’odio e promuovere l’inclusione.

Questo momento sarà fondamentale per dare voce a chi è stato colpito da questi episodi e per rafforzare i legami di una comunità unita contro ogni forma di discriminazione. A seguire, dalle 20:00, ci sarà il DJ set di Hyena, per celebrare l’amore e la libertà in tutte le sue forme. Sarà un momento di festa e condivisione, aperto a tutti coloro che vogliono unirsi a noi per dire no all’omofobia e si all’inclusione.

ANPI Paola, ANPI Provincia di Cosenza, Arcigay, Arci Cosenza, Gynestra