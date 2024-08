L’APEROSSA: dal 10 al 14 settembre archivi, musica, memorie all’AAMOD

L’Aperossa torna a ronzare in città con una serie di diverse iniziative che promuovono uno spirito di condivisione culturale all’insegna di incontri, workshop, trekking urbani, visite museali, proiezioni e live musicali. Dal 10 al 14 settembre, presso il piazzale della Centrale Montemartini, dal pomeriggio fino a mezzanotte, si susseguiranno una serie di eventi rivolti a fasce di pubblico di ogni età e interesse, sotto il segno della valorizzazione del tessuto storico del territorio, della memoria e del patrimonio dell’AAMOD e la sua diffusione.

La manifestazione, ad ingresso libero, è promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS con il sostegno del Ministero della Cultura (Direzione Cinema e Audiovisivo), ed in collaborazione con Euroma 2 Cultural Experience.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” di Roma Capitale.

L’Aperossa, il cui nome evoca il cinemobile a tre ruote che già negli scorsi anni e in momenti diversi dell’anno ha portato cultura in periferia con molteplici appuntamenti di particolare interesse, sarà anche per questa edizione strutturata in diverse fasce di attività.

Si inizierà il pomeriggio, alle ore 16:30 con Cinelab Kids, laboratori indirizzati a ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni per far loro conoscere, in maniera interattiva, i meccanismi della moviola e i processi di lavorazione della pellicola cinematografica. I workshop possono includere fino a un massimo di otto partecipanti e si svolgono nella Sala “Ansano Giannarelli” dell’AAMOD (prenotazioni e iscrizioni alla mail eventi@aamod.it)

Alla stessa ora, presso il Museo della Centrale Montemartini e con la guida di esperti dell’associazione Vita Romana, saranno proposte, per un paio d’ore, le visite guidate della sezione Un giorno al museo: un’opportunità per esplorare la storia dell’ex centrale elettrica di Roma, riconvertita in spazio museale dalla spiccata architettura industriale. Prenotazioni alla mail: eventi@aamod.it.

Alle 18:30 l’Associazione culturale Marmorata169, sempre dal cortile della Centrale Montemartini, partirà con Esplora, una serie di passeggiate gratuite di circa un’ora a mezza nelle aree adiacenti al Gazometro, per favorire uno sguardo nuovo e più consapevole sul territorio. Per queste vere e proprie esplorazioni nell’arte e nel tempo, sono ammessi un massimo di 40 partecipanti, con prenotazione alla mail marmorata169@gmail.com

Dalle ore 20:30 UnArchive Lab darà spazio ad incontri e proiezioni di film realizzati anche con la partecipazione dell’AAMOD, sempre legati al riuso creativo del found footage. Tra i lavori del ciclo sono attesi Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, Amor di Virginia Eleuteri Serpieri, La passione di Laura di Paolo Petrucci e Appunti romani di Marco Bertozzi.

Alle 22:30 l’appuntamento è con Live performance, appuntamenti dove suono e immagine si intersecano: si tratta di eventi speciali con altrettanti ospiti di eccezione, da Massimo Zamboni performer musicale sul film Arrivederci, Berlinguer! di Michele Mellara e Alessandro Rossi all’omaggio a Gabriella Ferri di Syria con il chitarrista Massimo Germini, dalle Otis – Vertical Tales dello sperimentatore Okapi all’ImperfecTrio dei jazzisti Marcello Allulli, Roberto Gatto e Pierpaolo Ranieri con Sketches of three. Una serata speciale inoltre, ospiterà la registrazione live di una puntata dello storico e iconico podcast scritto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, Morgana – La Madre ep. 54 – Le Madri di Plaza De Mayo. Sul Palco de L’Aperossa Chiara Tagliaferri e Anna Foglietta.

L’ultima serata della manifestazione sarà dedicata alla presentazione della Biblioteca dell’AAMOD: lo spazio sarà intestato alla regista e montatrice sovietica Ėsfir’ Šub della quale sarà proiettato il film La caduta della dinastia dei Romanov. Ad introdurre l’evento sarà la scrittrice Igiaba Scego.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo il corner per la raccolta dei film di famiglia e ApeBook, la bibliomediateca itinerante per bambine e bambini.