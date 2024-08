L’HOLI DEI RECORD COLORA IL LITORALE VENEZIANO

Ad agosto le previsioni meteo annunciano cascate di arcobaleni sul litorale Veneziano, tanta musica e voglia di divertirsi in modo sano e genuino: arriva l’Holi, il festival dei colori più famoso d’Italia. Il 10 agosto al Double Flavor Festival, l’Holi approda a Caorle sulla spiaggia della Madonnina, una tappa storica che ha sempre registrato sold out fin dal suo esordio. Gli organizzatori, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari, affermano: “L’Holi in spiaggia è da sempre uno spettacolo bellissimo. Si balla in riva al mare tra nuvole di mille colori. Un’emozione unica ad alto impatto scenografico adatto a tutti, grandi e piccini”. Dalle ore 15 alle 19:30 si balla coi piedi sulla sabbia dorata tra le note della selezione musicale dei deejay Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi e Thomas Menegazzi, alternati dai strepitosi countdown vocali di Moova per ritmare i lanci delle polverine colorate. Ingresso gratuito.

Ma la festa non finisce qui. Il giorno dopo, domenica 11 agosto, l’Holi raggiunge la spiaggia di Piazza Brescia di Jesolo, per un’intera giornata all’insegna del colore e della gioia di stare insieme organizzata dal King’s Club (biglietti in vendita su www.ticketsms.it). Dalle ore 15 fino a mezzanotte i deejay della crew Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi e Andrea Martini, non senza i vocalist Mc Moova e Mario Scognamiglio e tutti i guests del king’s, faranno ballare e scatenare tutti. Il ferragosto invece il team dell’Holi è a alla festa Grande Santa Viola a Grezzana, nel Veronese e il 31 a Montegrotto, nel Padovano. Presto altre date. Anche quest’anno si riconferma Radio Piterpan come media partner dell’evento. Info e prevendite su www.holitour.it

La formula dell’Holi è semplice, ogni ora i vocalist annunceranno i fatidici countdown al termine dei quali tutti gli Holi lovers lanceranno al cielo i colori ritmati da tanta musica dei dj. Questo è un anno importante per l’Holi il Festival dei colori perché celebra i 10 anni di vita col nuovo “10 YEARS ANNIVERSARY” Summer Tour. Un traguardo raggiunto grazie al successo di un format unico che ha conquistato oltre 900.000 persone in tutta Italia, registrando raffiche di sold out. Con la sua esplosione di colori, musica e gioia genuina, l’Holi ha saputo conquistare il pubblico di ogni età, regalando emozioni tappa dopo tappa. Ricordiamo anche che è l’unico e originale Holi ad esser entrato nelle sale cinematografiche come protagonista nel film “Forever Young” del regista Fausto Brizzi.

L’Holi Festival, ormai un appuntamento iconico per gli amanti dei colori e del divertimento, affonda le sue radici in una tradizione antichissima: la festa indiana dell’Holi. In questa occasione, i popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si imbrattano con polveri colorate e acqua per celebrare la rinascita, l’amore e il trionfo del bene sul male. Un evento carico di simboli e positività, che porta con sé messaggi universali di amicizia, fratellanza e amore. Ma ciò che rende l’Holi Festival dei colori davvero speciale è il suo scopo benefico. Fin dalla sua prima edizione, gli ideatori del festival, Fabio Lazzari e Marco Bari, hanno deciso di devolvere una parte dei proventi in favore della Fondazione Fratelli Dimenticati. Questa onlus di Cittadella (PD) opera in un villaggio del Nord-Est dell’India, Nandanagar, dove ha fondato la Ferrando School. La scuola accoglie bambini audiolesi, offrendo loro un percorso educativo completo e un supporto concreto per la diagnosi e la cura della sordità.