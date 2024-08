Alle ore 12 di venerdì 30 agosto, nella nuova sala consiliare del Comune, saranno “svelate” tutte le novità della 30^ edizione del Festival delle Serre di Cerisano.

Interverranno insieme a Lucio Di Gioia, sindaco del bellissimo borgo, i partner di progetto: Sergio Gimigliano per l’associazione Picanto, Benedetta Cannataro per la Proloco di Cerisano ed Erika Liuzzi per l’Associazione Piano B. Tra gli altri partner l’Orchestra Sinfonica Brutia, Fondazione Lilli Funaro e HCP. A moderare l’incontro il giornalista Francesco Mannarino.

Sei giorni di programmazione, oltre 40 spettacoli tra musica, teatro, cinema. Il Festival delle Serre di Cerisano vuole continuare ad emozionare. E nell’occasione speciale del 30°anniversario, dal 3 all’8 settembre, è pronto a stupire affezionati e visitatori. Ad iniziare dal tema innovativo scelto. Un filo lungo 30 anni, che continua a guardare al futuro tenendo unita questa comunità e che è capace di portare nei nostri territori i migliori artisti del panorama artistico-culturale nazionale ed internazionale.

Il programma è pronto, con tantissime novità ed artisti importanti. Il jazz ad esempio ospiterà Fabrizio Bosso, GeGè Telesforo, l’intramontabile James Senese e tanti altri.

Poi i Talk con l’attesissimo libro di Claudio Signorile e Simona Colarizi sul caso Moro e l’asta benefica delle maglie delle principali squadre di calcio di serie A e B con Hasta Cuanto Podemos e Fondazione Lilli Funaro. La sezione cinema con gli ultimi successi, il teatro dei ragazzi con spettacoli curatissimi ed emozionanti. Ed ancora: il teatro con esibizioni importanti (Guzzanti e Vergassola solo per anticiparne due), la sezione Agorà live e la Spiral Sound.

Insomma, un “Festival delle Serre per tutti”, come ha fortemente voluto il primo cittadino, Di Gioia, insieme a tutto lo staff ed agli uffici comunali, al lavoro da mesi.

Nel corso della conferenza stampa, ovviamente, ogni dettaglio sarà più chiaro con aneddoti e scelte precise rispetto agli artisti ed agli ospiti del Festival. Oltre che orari, appuntamenti imperdibili ed attese.

Per essere sempre aggiornati, oltre ai canali social Facebook e Instagram è possibile iscriversi ai canali broadcast di Whatsup e Telegram.

Il Festival delle Serre è candidato all’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024” finanziato con risorse PAC 2014/2020 Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria – Dip. Istruzione, Formazione Pari opportunità – Settore Cultura