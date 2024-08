GLI ARTISTI DELLA MAROS ANIMANO CON ARTE MUSICA E DANZA

La suggestiva cornice del borgo storico di

Calopezzati, alle pendici della Sila Greca, si è trasformata in un palcoscenico incantato per IL GIRO

DI MEZZANOTTE, apprezzato ed atteso evento culturale che nei giorni scorsi ha saputo accendere

la magica notte di San Lorenzo con maquillage di performance artistiche di alta qualità.

UNA CAROVANA DI TALENTI PER UN’INTERA PROGRAMMAZIONE

La manifestazione, parte integrante della programmazione estiva curata da MAROS Eventi, sotto la

direzione artistica di Mariarosaria Bianco, ha visto la partecipazione di artisti di rilievo come

Eusebio Martinelli e la sua Gipsy Orkestar, nonché i talentuosi musicisti Checco Pallone, Alberto La

Neve, e Gianfranco De Franco.

A CALOPEZZATI VICOLI RIVIVONO CON IL GIRO DI MEZZANOTTE

Gli antichi vicoli e le pittoresche piazzette del centro storico si sono animate grazie ad una serie di

installazioni artistiche e spettacoli che hanno sapientemente combinato musica, danza e teatro,

offrendo al pubblico un’esperienza immersiva di arte e cultura attraverso un percorso itinerante

che ha promosso la scoperta del borgo.

EMOZIONE IN BLU SUL LUNGOMARE DI ROSETO CAPO SPULICO

La festa itinerante estiva di MAROS Eventi è proseguita nell’alto jonio cosentino, a Roseto Capo

Spulico con il CORTEO DI FEDERICO II e il concerto del gruppo IO E I GOMMA GOMMAS.

Conclude il cartellone estivo della MAROS a Roseto l’atmosfera vibrante di Roseto in Blu con

l’esibizione della Street Art Talent che ha conquistato il pubblico facendo piombare un clima di

magia sul lungomare degli Achei animato da tantissime performance esclusive. Le acrobazie della

danza aerea e le esibizioni di Fire e Led show, accompagnate dalle note trascinanti della

straordinaria Street Band, hanno incantato un pubblico numeroso e attento. Le performance,

amplificate dalla splendida luce della luna piena, hanno fatto il resto.

DIRETTRICE BIANCO: TOUR MAROS PROSEGURÀ FUORI CALABRIA

Concluse le tappe calabresi, la carovana MAROS si trasferirà oltre i confini regionali per ulteriori

eventi previsti nel tardo periodo estivo. Un grande spettacolo che è il frutto di un lavoro artistico

meticoloso e minuzioso messo in piedi dalla direttrice Mariarosaria Alessandra Bianco, che continua

a distinguersi per la selezione accurata delle performance, rispondendo in modo efficiente ed

efficace alle esigenze degli spettatori e delle declinazioni culturali e paesaggistiche delle comunità

locali.