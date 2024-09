LONGOBUCCO, IL SINDACO: CON LA SILA-MARE AVREMO ENTROTERRA COMPETITIVO

Collegare in 30 minuti la costa jonica della Sibaritide con il Parco Nazionale della Sila e il Gran Bosco d’Italia, attraversando la Valle del Trionto. Era e rimane, questo, uno degli obiettivi più ambiziosi delle comunità della Sila Greca e di tutta l’area costiera di Corigliano-Rossano. Lo è ancora di più oggi perché, attraverso l’ausilio di una nuova strada moderna e sicura, questa vasta area è nelle condizioni di poter finalmente rilanciare, rafforzare e qualificare le proprie aspettative economiche e di crescita, costruendo una destinazione turistica destagionalizzata ed invertendo anzi tutto il trend dello spopolamento.

SINDACO RINGRAZIA PRESIDENTE OCCHIUTO ED ANAS: SINERGIA VINCENTE

È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Pirillo il quale, precisando che avanzano a ritmi serrati dei gli interventi previsti per questa infrastruttura strategica, ringrazia la Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore alle infrastrutture Gianluca Gallo, congiuntamente alla direzione regionale di ANAS Calabria, guidata da Francesco Caporaso, per l’incessante lavoro di programmazione e pianificazione dell’opera che, nei prossimi anni vedrà il definitivo completamento fino alla Statale 106 e che – scandisce – cambierà i connotati a tutta questa parte della provincia di Cosenza.

FRENEREMO SPOPOLAMENTO E RILANCEREMO SVILUPPO AGRICOLO

Mai come adesso – insiste il Primo cittadino – grazie alle continue interlocuzioni che l’Amministrazione Comunale ha avuto nel corso degli ultimi mesi e che continua ad avere anche con il Governo Nazionale, c’è un’attenzione massima su quello che è considerato da tutti uno strumento insostituibile per il rilancio competitivo dell’entroterra. Una volta completata almeno nel tratto vallivo, bypassando di fatto il più antico e tortuoso tracciato, la Sila-Mare sarà un corroborante per l’economia agricola e agroalimentare di pregio della Sila greca e la finestra d’ingresso in una delle destinazioni esperienziali più inedite e ad oggi inesplorate della Calabria Straordinaria.

ENTRO FINE 2025 L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL’INTERO TRATTO VALLIVO

Entro la fine del 2025 la Sibaritide sarà connessa in tempi veloci alla Sila. Infatti, già in vista del prossimo autunno sarà aperto il nuovo tratto compreso tra località Destro, nel territorio di Longobucco e il viadotto di Cropalati. Entro settembre 2025 dovrà essere completata l’opera di ricostruzione del viadotto Ortiano e di messa in sicurezza del lotto compreso tra Ortiano e Destro fortemente danneggiato a seguito della piena del 3 maggio 2023. E sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei viadotti che si innalzano nel tratto compreso tra Ortiano e Longobucco. Siamo di fonte – chiarisce – ad un intervento colossale che ha visto anche il coinvolgimento del Dipartimento di Ingegneria dell’Unical e di tecnici e maestranze specializzate, restituendo valore aggiunto ad una delle opere pubbliche più salvifiche dell’ultimo mezzo secolo in Calabria.

RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA ANCHE PER MACROCIOLI E SS177

Non solo la Sila-Mare. L’Esecutivo cittadino negli ultimi mesi ha chiesto e ottenuto anche un importante intervento di riqualificazione della strada Macrocioli tra il centro cittadino e località Fossiata e la messa in sicurezza della SS177 Silana Rossanese nel valico di Monte Altare. Anche in questo caso – sottolinea e conclude Giovanni Pirillo – si tratta di un’opera strategica che si attendeva da anni soprattutto per consentire una viabilità sicura e alternativa, soprattutto nei periodi invernali, da e verso Cosenza e le altre aree interne della Provincia.