Al Festival delle Serre (cs) il successo dei talk e la qualità dei relatori

“Costruiamo, insieme, nuovi percorsi per la comunità. I Talk, nel corso della trentesima edizione del Festival delle Serre, continuano ad ospitare personalità importanti del mondo politico, dirigenti regionali di primo piano, docenti universitari, uomini e donne impegnati costantemente nel sociale e nel microcosmo culturale”, ha voluto rimarcare il sindaco Lucio Di Gioia. All’indomani di un dibattito molto interessante e coinvolgente, alla presenza dell’ex presidente della Commissione antimafia, Giuseppe Lumia, del prorettore dell’Unical, la prof. Patrizia Piro alla guida del Centro Studi Idraulica Urbana, e poi del prof. Giancarlo Costabile docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal, la certezza è che il Festival, oltre la musica e gli spettacoli, possa fare qualcosa in più. In termini di idee e progetti, aiuti e pensieri per Cerisano.

“Abbiamo ospitato l’ex ministro Claudio Signorile, la direttrice del Centro ricerche Inps, Maria De Paola, il direttore della Sssap Vincenzo Fortunato, il coordinatore delle Summer School Francesco Perri ed il direttore dei programmi “Progetti sinergici” della regione Calabria”, ricorda il primo cittadino.

“Tutti loro, sono giunti nel nostro bellissimo ed apprezzato borgo per “toccare” con mano e capire l’impegno profuso per ciò che realizziamo. Nuove idee amministrative possono nascere, utili per la collettività”, rimarca.

Crescita ed interazione, le parole chiave. Ecco, il Festival si compone di attività che vanno oltre la promozione del territorio e che costruiscono percorsi di sviluppo e rinnovamento.

“Queste occasioni di confronto e di dibattito servono non solo a far conoscere il paese ma anche accogliere nuovi spunti per fare meglio e migliorare la nostra attività amministrativa”, ha detto Di Gioia, immaginando nuovi percorsi per Cerisano e per l’intero territorio calabrese.

Ed oggi pomeriggio, alle 18, spazio al calcio a Sud con il giornalista Antonio Lopez ed i direttori sportivi con gli allenatori delle squadre di calcio calabresi. A seguire, si procederà con la consegna del Premio “Il Mio Capitano”, un riconoscimento dedicato a figure che si siano distinte nell’ambito della solidarietà e dello sport; prima di entrare nel vivo dell’asta, Hasta Cuanto Podemos insieme a fondazione Lilli, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzatura medica per il nuovo reparto di Ematologia dell’Ospedale Mariano Santo di Cosenza. Durante la serata verrà inoltre annunciato il lancio di “SOS – Save Our Sport”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le piccole realtà sportive e le persone in difficoltà economica, garantendo a tutti la possibilità di accedere ad attività sportive. “L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale, affinché nessuno venga escluso da attività fondamentali per il benessere fisico e mentale”, L’annuncio degli organizzatori.

Per essere aggiornati, oltre ai canali social Facebook e Instagram è possibile iscriversi ai canali broadcast di Whatsup e Telegram.

Oppure si può scaricare direttamente questo link con il programma completo.

https://linktr.ee/festivaldelleserre