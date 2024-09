PERFORMER CUP ITALY, INCETTA DI PREMI PER LA CALABRIA

Ben 13 medaglie d’oro, 12 argento, 9 bronzo e 11 Super Coppe. Sono, questi, i risultati straordinari che i giovani artisti calabresi, attori, ballerini, cantanti, acrobati e musicisti hanno conquistato nell’ultima edizione del Performer Cup Italy, il campionato nazionale di arti performative conclusosi nei giorni scorsi nella Capitale e che rappresenterà per tantissimi di loro un trampolino verso le competizioni europee.

RECITAZIONE E NON SOLO. CRESCE LIVELLO QUALITÀ IN TUTTE LE DISCIPLINE

Ad esprimere soddisfazione per gli importanti risultati ottenuti anche attraverso la promozione, nelle diverse discipline, alle categorie superiori è Mariarosaria Bianco della MAROS in TEATRO, la Scuola delle Arti calabrese tra le più premiate della competizione nazionale che in questi anni ci ha abituato ad una vera e propria collezione di podi nella categoria di recitazione. Coach, trait d’union artistico, anello di congiunzione tra le diverse esperienze artistiche la Bianco ha un sogno nel cassetto: formare la squadra REGIONE CALABRIA.

L’AMBIZIONE: FORMARE LA SQUADRA REGIONE CALABRIA

È un obiettivo non facile, certo e che va costruito e seguito con cura, professionalità, passione, dedizione e intelligenza da parte di tutti, ma che sarebbe un peccato non provare a realizzare perché a volte i nostri piccoli sogni si sono avverati ed è stato comunque un valore aggiunto provarci.

RICERCA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI, CONTINUA IMPEGNO

Per l’edizione 2024 – dichiara Aladina Tinari, Presidente FIPASS Calabria, che ha coinvolto artisti delle altre discipline di canto, danza e questo anno anche di arti circensi e acrobatiche – la regione Calabria è riuscita a raggiungere traguardi straordinari conquistando già dalla categoria C i gradini più alti del podio. È, questo – continua – il risultato di un lavoro di ricerca intorno ai giovani talenti calabresi che meritano di essere messi in luce.

PROSSIMO OBIETTIVO: CAMPIONATI EUROPEI E MONDIALE

Sono tantissimi gli artisti ed atleti della Calabria – aggiunge la Bianco – che hanno conquistato l’accesso ai campionati europei, che sono saliti di livello e che si sono aggiudicati il titolo di campione d’Italia. Si tratta di una gran bella soddisfazione per la nostra regione che quest’anno sarà protagonista anche alla competizione mondiale.

ARTISTI CALABRESI PREMIATI DA GIURIA DI QUALITÀ

Da Raffaele Paganini a Peppe Vessicchio, da Andrea Rizzoli a Gianluca Gucciardo, da Maura Paparo a Federico Moccia, passando da Garrison Rochelle fino a Giulia Luzzi. Sono stati, questi, i nomi prestigiosi del mondo dello spettacolo e delle arti sceniche e performative nazionali ed internazionali che hanno decretato i vincitori per le diverse categorie del prestigioso campionato dei performer, riconosciuto dalle massime sigle nazionali del settore, dalla FIPASS al CONI. Il Performer Cup non è, infatti, un concorso, ma una competizione di gara disciplinata come tutti gli altri campionati performativi e sportivi italiani.

OCCASIONE DI CONFRONTO CON ALTRE ESPERIENZE

Per i partecipanti – sottolinea Bianco – è stata un’occasione di confronto importante con artisti/atleti provenienti da tutto il mondo, di conoscenza dei propri punti di forza e dei propri limiti e un’esperienza formativa che si completa anche con la possibilità per gli artisti di seguire stage importanti per la loro crescita e il perfezionamento artistico e con l’assegnazione di numerose borse di studio che abbracciano tutte le discipline.

È CALABRESE IL CAPITANO DELLA SQUADRA ITALIANA AI MONDIALI

Dopo le sfide degli slot di categoria C, B ed A che si sono tenuti ad Ostia antica – Roma sarà il turno della World Cup che vedrà in gara le nazionali di tutti i paesi partecipanti, dalla Tunisia al Messico, dall’Argentina alla Bulgaria, la Svizzera, Malta e tanti altri paesi. Una sfida avvincente quella mondiale che ha come protagonista anche la nostra regione con l’attore Giuseppe Pallone che ha vinto con la sua squadra RESTO D’ITALIA il programma televisivo PERFORMER CUP TV ed è il capitano della nazionale italiana.