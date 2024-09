Il Premio Internazionale “DONNE D’AMORE” premia le eccellenze del Veneto a Venezia nella splendida cornice del Grand Hotel Palazzo dei Dogi

VENEZIA – Presso il Grand Hotel Palazzo dei Dogi in Venezia, si è svolta l’Awards Ceremony del Premio Internazionale “DONNE D’AMORE” dedicato all’Universo femminile con un Focus sulla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

Il Premio, giunto alla sua Undicesima Edizione, è organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, impegnata a livello Nazionale ed Internazionale nell’organizzazione di Eventi Culturali e Solidali.

Dopo la Cerimonia di Premiazione Nazionale svoltasi in Campidoglio il 27 Giugno 2024, il Premio ha iniziato il suo viaggio lungo la Penisola, in cerca di Eccellenze territoriali impegnate nella valorizzazione delle Donne e nel contrasto ad ogni forma di violenza.

La prima tappa è stata, anche quest’anno, Venezia, città d’Arte e di Cultura.

Gli Ospiti intervenuti all’Evento, sono stati accolti nella Location sulle note dello Studio Trascendentale N. 10 di Franz Liszt, eseguito al Pianoforte dal M° Stefania Passamonte, modenese doc, ma residente a Londra, Concertista Internazionale, Imprenditrice Musicale e Sperimentatrice di linguaggi tecnologici innovativi applicati alla Musica. Il M° Passamonte, già premiata nel mese di Maggio 2024 durante un Evento dedicato alla Divina Maria Callas organizzato dall’Associazione Naschira in Roma, ha saputo appassionare il pubblico presente non solo con una magistrale esibizione, ma anche con le parole spese per esprimere il suo pensiero in merito alla falsa credenza che le opere musicali di Franz Liszt siano prerogativa esclusiva di Pianisti che, in quanto uomini, sono dotati di maggior energia fisica per l’esecuzione non facile di certi passaggi musicali lisztiani. Subito dopo si è esibito Fausto Bizzarri di Novellara (RE), “compositore spirituale”, come ama definirlo Virginia Barrett, ossia pianista senza competenze tecniche del Pianoforte, che trae ispirazione diretta dalla connessione con Dio e con la parte più profonda di sé. Fausto Bizzarri ha eseguito il Brano “The Time Machine” vincitore Sezione Musica Strumentale del Premio Edizione 2024 con Presidente di Giuria il M° Vince Tempera, il brano “Callas voce dell’Anima” dedicato a Maria Callas, e il brano “Celeste” dedicato a Celeste Herard, moglie del grande Compositore marchigiano Gaspare Spontini in occasione dei 250 anni dalla nascita.

Al termine delle esibizioni musicali, dopo un divertente Red Carpet con Foto e Riprese, tutti i Premiati e gli ospiti dell’Evento si sono spostati nel meraviglioso English Garden dell’Hotel che ha stupito tutti con i suoi suggestivi scorci sulla Laguna. Il clima dolce ha accompagnato il GOLDEN PARTY con rigoroso Dress Code Oro e Nero.

La Cerimonia di Premiazione si è svolta, invece, nel Salone Nobile dell’Hotel con un inizio commovente in cui Donne di tutte le età della SOLE ASD LAB OF ENTERTAINMENT di Sole Schievano, ballerina e coreografa allieva di Carolyn Smith nota Presidente di Giuria di “Ballando con le stelle” programma storico di RAI 1, hanno realizzato un SILENT OPENING, Coreografia gestuale contro ogni forma di violenza in particolare quella perpetrata in rete sotto forma di Body Shaming, Upskirting, Deep Fakes, Revenge Porn, curato dalla stessa Sole Schievano in collaborazione con la Dott.ssa Silvia Criscione (Lifestyle & Colour Coach) arrivata appositamente da Milano per l’Evento.

ECCELLENZE DEL TERRITORIO PREMIATE :

SEZIONE ENTI PUBBLICI – Dott.ssa Patrizia Marcuzzo Responsabile del CENTRO ANTIVIOLENZA del COMUNE di VENEZIA, che è intervenuta in compagnia della Dott.ssa Linda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia per la particolare ricorrenza, ossia i 30 anni di attività costante e indefessa del Centro e dei suoi eccellenti operatori. Motivazione Premio “Per l’impegno costante e quotidiano nel sostegno a Donne vittime di violenze di ogni genere”; SEZIONE GIORNALISMO E COMUNICAZIONE – Dott. Luigi Bacialli Direttore del Network MEDIANORDEST, formato dalle emittenti ANTENNA 3, RETEVENETA, TELENORDEST, TELEQUATTRO, TV12; Motivazione Premio “Per l’impegno quotidiano profuso nell’informazione sul contrasto alla violenza contro le donne”; SEZIONE ARTE – Thomas Prearo “Artista Speciale” autore dell’Opera pittorica “Gli occhi della Musica” dedicata a Maria Callas. Thomas ha commosso tutti i presenti con le sue considerazioni sulla grande artista, che ha voluto omaggiare nel centenario della sua nascita

ECCELLENZE INTERNAZIONALI PREMIATE :

SEZIONE GIORNALISMO E COMUNICAZIONE – Dott. Massimo Basile Editor & Founder della MB MEDIAGROUP con sede a Lugano “Per la grande attenzione profusa nei confronti di Professioniste della Comunicazione che costituiscono l’80% della MB MEDIA GROUP”; Dott.ssa Maria Luisa Lo Monte – Giornalista e Conduttrice per l’Italia e l’Australia “Per l’impegno profuso in campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”; SEZIONE CINEMA e TEATRO – Dott.ssa Unurmaa Janchiv Producer Internazionale, Honorary cultural Envoy of Mongolia to the U.K. dal 2015, Promoter di giovani talenti della Mongolia in tutto il mondo “Per l’impegno profuso a livello Internazionale, in qualità di Imprenditrice, nell’ideazione e promozione di eccellenti Eventi e Produzioni Cinematografiche e Teatrali”. Ha presentato il Trailer del Musical “The Mongol Khan”, che ha debuttato di recente a Londra. Ha ritirato il Premio la figlia Anoushka, a Deputy Director at London BMI; SEZIONE CINEMA e IMPRENDITORIA – Manuel de Teffè – Regista e Scrittore di origini italiane ma residente in Germania “Per il Romanzo “C’era una volta a Roma in memoria della Protagonista femminile Antonella Caramazza de Teffè, imprenditrice di successo degli anni ’60”; SEZIONE MEDICINA – Dott.ssa Maria Elena Mastrangelo Psicologa, Psicoterapeuta PhD “Per il costante impegno profuso nella valorizzazione ed inclusione di Artisti Speciali”; SEZIONE MODA – Marina Origlia Calleja Modella Internazionale romana trapiantata in Australia “Per aver contribuito in qualità di Modella, a portare nel mondo l’immagine dell’Eleganza femminile”.

Le Premiazioni sono state intervallate dalle esibizioni degli artisti vincitori dell’Edizione 2024 del Premio : FREEFOX (Berardino De Bari), di origine italiana ma residente a Zurigo, ha toccato il cuore e le menti dei presenti con il brano “This is a Prayer” in duo con una cantante iraniana; Pierluca Montessoro, la cui composizione Musicale ha fatto da sottofondo alla lettura di un brano tratto dal libro “Il peso di una libellula” di Elisa Fagioli, Opera Letteraria vincitrice del Primo Premio nella Sezione Narrativa (Romanzi); Caterina Novak, Soprano e Scrittrice, vincitrice in più Sezioni del Premio, che ha incantato il pubblico interpretando due famose arie d’Opera dalla Carmen di Bizet e dal “Sansone e Dalila” di Camille Saint Saens. L’Esibizione ha accompagnato il Fashion Show del Brand Eclettica by Giusy Porru, raffinata Stilista di origini sarde, ma residente a Milano. Al termine del toccante momento Moda il M° Stefania Passamonte, visibilmente commossa dalla Performance di Musica e Moda, ha presentato un curioso video del suo AVATAR, realizzato con AR (Realtà Aumentata), mentre si esibisce nella Piazza della Guildhall a Londra; Liliana Paganini, Attrice e Scrittrice, vincitrice del Premio con il Libro “La storia fantastica dell’Ombra e del suo Marinaio” ha creato un momento di leggerezza e ironia raccontando la divertente trama della sua Opera; Patrizia Bellucci, Attrice raffinata vincitrice assoluta del premio nella Sezione Teatro ha presentato il Trailer del Monologo “V come Virginia” dedicato alla Contessa di Castiglione” su Musiche del M° Fabio Lombardi; Luca del Prete, giovane attore protagonista dello Short Film ” Testa o Croce” per la Regia di Francesco Greco vincitore del Premio SEZIONE SPECIALE CINEMA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Presentato, inoltre, il Libro “Donne d’Amore – Testimonianze e non solo” (Naschira Edizioni) che raccoglie annualmente Foto, Biografie, Riflessioni sulla Donna e Opere dei Vincitori del Premio.

Il libro è stato portato in scena dalle Modelle Barbara Braghin, vincitrice del Premio 2024 nella Sezione Moda Modelle Curvy, dalla bellissima Giorgia Loredana Boldrin e da Elisa Fagioli.

A chiudere l’Evento il cantautore SONOFAGAN (Patrick Atzori) vincitore del Primo Premio nelle Sezioni Canto, Testi di Canzoni e Videoclip premiato dal M° Vince Tempera e dal M° Enrico Bernard. Alle sue spalle il Videoclip del brano “La dedico a te”.