La Mobilita’ Aerea Urbana in Italia, un libro per conoscere come saranno presto le nostre citta’ con gli eVTOL, i droni ed i Vertiporti

Roma – “La Mobilita’ Aerea Urbana in Italia – Gli eVTOL ed i vertiporti per lo sviluppo di un Paese” e’ un libro, disponibile su amazon.it, che ha scritto Riccardo Cacelli, editorialista su italynews.it della rubrica “Urban Air Mobility” e fondatore di italynews.it, dopo aver percepito che in Italia molti decision maker non conoscono questo settore che sta portando velocemente cambiamenti radicali nelle citta’ e nelle aree rurali.

L’obiettivo principale dei governi di tutto il Mondo e’ migliorare la qualita’ della vita sulla Terra tutelando l’ambiente in cui viviamo. In questo libro si potra’ conoscere un settore che permette cio’: la mobilita’ aerea urbana.

Le potenzalita’ che essa offre, dai nuovi velivoli elettrici (eVTOL) con e senza pilota ai vertiporti ovvero le nuove strutture ecosostenibili utilizzate per questi velivoli, dai concepts degli architetti alla consegna delle merci, dalla sicurezza al soccorso aereo, ed infine alla facilita’ di movimento all’interno di citta’ ed il collegamento delle citta’con le aree circostanti.

Il libro analizza il cambiamento della mobilita’ cittadina negli ultimi 200 anni ed il relativo inquinamento, gli eVTOL ed i Vertiporti con le regole europee redatte da Easa e da quelle italiane redatte da Enac. Inoltre il lettore trovera’ gli aspetti politici, strategici ed economici di questo settore.

Insomma un libro che ci proietta nel futuro ma che per l’autore, e non solo per l’autore e’ gia’ il presente.

LINK PER ACQUISTARE IL LIBRO FORMATO SIA DIGITALE CHE CARTACEO

L’autore

RICCARDO CACELLI



Riccardo Cacelli vive a Londra, esperto in business strategy, geopolitica internazionale, marketing non convenzionale, mobilità aerea avanzata, mobilità aerea urbana, editoria digitale.

E’:

Senior advisor dell’Advanced Air Mobility Institute (Boston-USA).

Executive manager Vertiports Enterprise Ltd.

Membro della Community Network Easa (European Union Aviation Safety Agency).

Editorialista in Mobilita’ Aerea Urbana e Analisi Geopolitica Internazionale.

Canale Telegram “Scenari Internazionali”

Contatto: r.cacelli@uam-vertiports.com