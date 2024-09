Roma, 28 settembre 2024 – Torna il Festival delle Città. Dal 2 al 4 ottobre prenderà il via la VI edizione del Festival delle Città, l’appuntamento annuale organizzato da ALI-Autonomie Locali Italiane dove Sindaci e amministratori locali, italiani e stranieri, si confrontano con le istituzioni e la politica, sul futuro dell’Italia.

“Unita e giusta, l’Italia da ricucire”, questo il titolo della nuova edizione del Festival che metterà al centro dei suoi panel le ragioni profonde della battaglia contro l’autonomia differenziata: una riforma che spacca il Paese e indebolisce tutta l’Italia. Tre giorni di incontri e dibattiti, oltre 200 sindaci, più di 60 ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese, della cultura e della società civile, nella splendida cornice di Villa Altieri a Roma.

Alle ore 16 di mercoledì 2 ottobre, dopo i saluti istituzionali del Segretario Generale Valerio Lucciarini De Vincenzi, il Festival delle Città “Unita e giusta l’Italia da ricucire” si aprirà con un colloquio fra Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale, e Jaume Collboni, Sindaco di Barcellona; modererà l’incontro Fiorenza Sarzanini, Vicedirettrice del Corriere della Sera.

Il Festival delle Città proseguirà come di consueto, con numerosi panel tematici che si articoleranno in due sale, fino a venerdì 4 ottobre.

Il Festival si chiuderà con un’intervista della giornalista Serena Bortone a Roberto Gualtieri, Presidente nazionale di Ali e Sindaco di Roma Capitale.

Durante la kermesse, si parlerà di autonomia differenziata; della situazione economica del Paese e dell’Europa; della Legge di Bilancio; delle Zone 30; di mobilità sostenibile e sicurezza; della crisi del sistema sanitario e del diritto alla salute; di pubblica amministrazione e di lavoro; di riforme istituzionali del Paese; delle città al centro della sfida riformista, nazionale ed europea; di America, Europa e democrazia: del futuro del Green New Deal Europeo, dalle città alle aree interne. E ancora: crescita sostenibile, infrastrutture e innovazione tecnologica, cultura.

Lungo l’elenco dei sindaci e presidenti di provincia e di regione, dei rappresentanti del Parlamento italiano, dei giornalisti e delle personalità del mondo della cultura e della società civile che prenderanno parte al Festival. Fra loro, in ordine alfabetico, ricordiamo:

Sabrina Alfonsi, assessora di Roma Capitale; Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte Costituzionale; Laura Antonelli, Sindaca di Collazzone; Corrado Augias, scrittore; Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli; Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro; Stefano Boeri, architetto; Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL; Simona Bonafè, Deputata; Elena Bonetti, Deputata; Serena Bortone, giornalista; Maria Elena Boschi, Deputata; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Giovanna Bruno, Vicepresidente ALI e Sindaca di Andria; Massimo Bruno, Chief External Relations Fiber Cop; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Giovanna Cepparelli, assessora comune di Livorno; Bibiana Chierchia, Presidente ALI Lega Autonomie Molise e consigliera comunale Campobasso; Rita Colafigli, Sindaca di Torrita Tiberina; Jaume Collboni, Sindaco di Barcellona; Marco Damilano, giornalista; Bill De Blasio, ex sindaco di New York; Piero De Luca, Deputato; Monica Di Sisto, giornalista Askanews; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Micaela Fanelli, Consigliera regionale Molise; Michele Fina, Senatore; Giovanni Maria Flick, Presidente del Comitato Referendario per l’abrogazione della legge sull’Autonomia Differenziata Presidente emerito della Corte Costituzionale; Federico Fornaro, Autore di “Giacomo Matteotti, L’Italia migliore”, Bollati Bolinghieri; Maria Luisa Forte, Sindaca di Campobasso; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; Antonio Funiciello, Autore di “Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti”, Rizzoli; Oscar Gaspari, storico, autore di “Dalla Lega dei comuni socialisti ad ALI-Autonomie Locali Italiane 1916-2024”, Il Mulino; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Enrico Giovannini, Presidente ASVIS; Andrea Gnassi, Deputato; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale e Presidente nazionale di ALI; Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri; Maria Cecilia Guerra, Deputata; Michele Guerra, sindaco di Parma; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia – ENEL; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Lidia Piccioni, Università “La Sapienza” di Roma; Michele Lissia, Sindaco di Pavia; StefanoLo Russo, Sindaco di Torino; Beatrice Lorenzin, Senatrice; Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario Generale ALI; Claudio Mancini, Deputato; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Irene Manzi, Deputata; Andrea Marrucci, Vicepresidente di ALI e Sindaco di San Gimignano; Serenella Mattera, giornalista La Repubblica: Giulia Merlo, giornalista Domani; Antonio Misiani, Senatore; Roberto Morassut, Deputato; Emanuele Nuccitelli, giornalista DIRE; Gianni Nuti, Presidente ALI Val D’Aosta e Sindaco di Aosta; Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova; Stefano Patuanelli, Senatore; Maria Rosa Pavanello, Presidente di ALI Veneto; Elena Piastra, Vicepresidente vicario ALI Legautonomie Italia e Sindaca di Settimo Torinese; Elisabetta Piccolotti, Deputata; Giacomo Possamai, Sindaco di Piacenza; Pierfrancesco Majorino, Consigliere regionale della regione Lombardia e Capogruppo; Massimiliano Presciutti, Vicepresidente ALI e Sindaco di Gualdo Tadino Lorenzo Radice, Presidente ALI Lombardia e sindaco di Legnano; Daniela Preziosi, giornalista Domani; Stefania Proietti, Sindaca di Assisi; Matteo Ricci, Eurodeputato; Fiorenza Sarzanini, giornalista Corriere della Sera; Luigi Sbarra, Segretario CISL; Roberto Scacchi, Responsabile nazionale Mobilità Legambiente; Silvia Scozzese, Assessora al Bilancio del Comune di Roma; Gianni Trovati, giornalista Il Sole 24 Ore; Luca Valdiserri, giornalista; Patrizia Valli, Responsabile Sicurezza, Ambiente e Sostenibilità Liquigas; Domenico Venuti, Presidente ALI Sicilia; Giovanna Vitale, giornalista La Repubblica; DomenicoVolpe, Presidente ALI Campania e sindaco di Bellizzi; Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari.

Il Festival offre anche un momento di formazione con corsi specifici sulle tematiche del governo locale e dell’agenda 2030 organizzati da ALI, dalla Rete dei Comuni Sostenibili e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.