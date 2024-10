Roma e Delta del Po, Le fontane luminose di ViBar

Roma e Delta del Po – ViBar Fireworks, la ditta di fuochi d’artificio ed effetti cinematografici, che si trova ad Ariano nel Polesine (Rovigo), di Barbara Braghin, ha offerto le fontane luminose all’inaugurazione della Fondazione La Discussione, presieduta da Chiara Catone, imprenditrice di moda e giornalista. L’evento di gala, si è svolto a Palazzo Brancaccio a Roma, con circa 300 ospiti illustri tra politici, editori, giornalisti, presidenti di aziende pubbliche e private, e personaggi del mondo dello spettacolo. La serata è iniziata con l’aperitivo nel giardino della prestigiosa location nel cuore della capitale, e, al tramonto, la fontana di marmo, con i suoi giochi di acqua, è stata impreziosita dalle fontane luminose di Vibar Fireworks, che hanno creato un effetto sorpresa. Dei veri effetti cinematografici molto apprezzati dai presenti. La serata è continuata all’interno del palazzo dove è stata presentata la Fondazione La Discussione. La presentatrice Anna La Rosa, direttrice editoriale del quotidiano La Discussione ha invitato sul palco, la presidente Chiara Catone; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del governo Meloni; e Rocco Buttiglione ex ministro. “Voglio ricordare quello che il giornale La Discussione ha significato per Alcide De Gasperi, fondatore della Democrazia Cristiana – ha spiegato Chiara Catone -. E’ nato per sua volontà come piattaforma di dialogo tra le diverse istanze che componevano la DC e con gli altri partiti. Noi, famiglia Catone, che, in un certo senso ci riteniamo custodi di questo patrimonio della storia d’Italia, infatti abbiamo l’archivio dei numeri de La Discussione e anche la testata e vogliamo che tutti conoscano la storia. Il nostro obiettivo è di far conoscere ai giovani la modernità del pensiero di De Gasperi”. Tra i presenti anche la giornalista di Porto Viro Barbara Braghin, titolare di ViBar Fireworks; e Vincenzo Martarello di Arquà Polesine, pirotecnico famoso in tutto il mondo, ideatore dei fuochi d’artificio a tempo di musica. Giampiero Catone, editore, giornalista e politico, membro del comitato editoriale del quotidiano La Discussione. Angelino Alfano, ex ministro; è il presidente della Fondazione De Gasperi. Gianfranco Rotondi, politico e giornalista, presidente della Democrazia Cristiana. Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Lucia Renzulli, senatrice. La cena di gala è stata accompagnata da colonne sonore di film suonate al violino e con il divertente spettacolo di cabaret di Gabriele Cirilli. “Per me è stato un onore vedere le fontane luminose della mia ditta impreziosire questo prestigioso evento – dice Barbara Braghin -. E’ un momento davvero storico”.