L’AAMOD alla Festa del Cinema di Roma 2024

L’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS sarà presente alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024. AAMOD, impegnato nella conservazione e diffusione del patrimonio audiovisivo legato alla storia sociale e politica italiana, annuncia quattro opere in cui è in collaborazione e che esplorano temi di memoria collettiva e impegno civile.

I film in cui l’AAMOD è coinvolto sono: Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, la vita politica e privata di Enrico Berlinguer, tra il 1973 e il 1978, durante gli anni cruciali del Compromesso Storico, interpretato da Elio Germano; Ciao Marcello. Mastroianni l’antidivo di Fabrizio Corallo, un ritratto intimo del grande attore Marcello Mastroianni, che sfida i luoghi comuni della star cinematografica, rivelandone il lato più umano e privato; Le cose in frantumi luccicano di Marta Basso, Sara Cecconi, Carlotta Cosmai, Alice Malingri, Lilian Sassanelli, un racconto corale in cui cinque registe esplorano la frammentazione e la resilienza dell’identità femminile contemporanea, tra storie intime e riflessioni collettive; Persone di Carlo Augusto Bachschmidt, un documentario che affronta storie di vite segnate dalla lotta per la giustizia sociale, dando voce a chi è stato messo ai margini della società.

Inoltre, sarà proiettato Mastroianni, un Casanova dei nostri tempi di Antonello Branca, documentario del 1965 proveniente dal Fondo Acab conservato dall’AAMOD, un prezioso ritratto di Marcello Mastroianni agli esordi della sua carriera, ripreso con uno sguardo che mette in risalto il suo fascino discreto e naturale.

La presenza dell’AAMOD alla Festa del Cinema di Roma testimonia il continuo impegno dell’archivio nella valorizzazione della memoria storica attraverso il linguaggio cinematografico.