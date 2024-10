Roncadin è fra le Impresi Vincenti di Intesa Sanpaolo

C’è anche Roncadin fra le imprese protagoniste dell’iniziativa Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo, il programma che seleziona e valorizza il Made in Italy e le eccellenze della nostra filiera produttiva, supportandole nella loro crescita nel mondo. Il 16 ottobre a Milano si è svolto l’evento dedicato alle imprese del settore agroalimentare che ha visto intervenire anche Dario Roncadin, amministratore delegato della società di Meduno (PN), che con i suoi 800 dipendenti e oltre 100 milioni di pizze surgelate prodotte ogni anno nel rispetto dell’ambiente è un esempio di come si possano mettere insieme crescita (anche sui mercati esteri), sostenibilità e responsabilità sociale.

«Siamo orgogliosi che sia stato riconosciuto il valore del nostro modello, e che questo possa ispirare altre realtà del nostro Paese – commenta Dario Roncadin –. Con Intesa Sanpaolo abbiamo da diversi anni un rapporto proficuo che ci ha visti lavorare insieme al Programma Sviluppo Filiere per supportare non solo di Roncadin, ma anche i suoi fornitori italiani e locali. Aziende come la nostra devono essere sempre più consapevoli del loro ruolo nel guidare il sistema economico verso un futuro più sostenibile e responsabile». Nella collaborazione tra la società di Meduno e l’istituto bancario si inserisce anche il finanziamento da 14 milioni di euro concordato nel 2023 che ha permesso a Roncadin di realizzare a Chicago, USA, un nuovo stabilimento, di imminente apertura, che permetterà all’azienda di crescere ulteriormente nel mercato Nordamericano, moltiplicando così le opportunità di business anche per i fornitori italiani.

Sono stati i temi ESG il focus di questa edizione, la quinta, di Imprese Vincenti, che ha selezionato in totale 150 aziende che si sono distinte non solo per i risultati economici ma anche per la loro capacità di creare valore per il territorio, aumentando l’occupazione con attenzione al benessere delle persone e all’inclusione, e che hanno adottato iniziative concrete sul fronte della sostenibilità ambientale.

Roncadin, da parte sua, da sempre riserva una grande attenzione alla riduzione degli sprechi e dei consumi energetici, alla filiera, alle persone e allo sviluppo del territorio; già da qualche anno è Società Benefit ed è impegnata in un percorso di miglioramento continuo. «Un lavoro incessante, che fa parte della nostra etica ma non è mai disgiunto dagli obiettivi di business – spiega Dario Roncadin –. Siamo fortemente convinti, infatti, che l’unica crescita possibile sia quella sostenibile. Nel caso di Roncadin, le scelte fatte negli anni hanno contribuito a renderci ancora più competitivi, non solo rafforzando la nostra reputazione e le relazioni con clienti e fornitori, ma anche aiutandoci a diventare un polo attrattivo per i migliori talenti, con ricadute positive anche sul nostro territorio».