EUROVISIONI: la XXXVII edizione a Palazzo Farnese (28-29 ottobre 2024

Si terrà il 28 e 29 ottobre 2024, presso la splendida cornice di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, la XXXVII edizione di Eurovisioni, un importante appuntamento internazionale dedicato all’audiovisivo e ai media, nato per favorire il confronto tra i diversi attori del settore a livello europeo e globale. L’iniziativa, si propone di esplorare le nuove sfide e opportunità per l’industria audiovisiva nell’era digitale.

Nel corso della due giorni, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder discuteranno delle principali questioni che stanno trasformando il panorama dei media, con un focus su intelligenza artificiale, regolamentazione dei contenuti online, e la cooperazione transfrontaliera nella produzione audiovisiva europea.

La prima giornata, lunedì 28 ottobre, organizzata in collaborazione con AGCOM, sarà dedicata ai temi internazionali e si articolerà in diverse sessioni tematiche. Dopo il saluto di benvenuto, si aprirà con una sessione inaugurale che vedrà interventi di rappresentanti di istituzioni europee e dell’industria dei media. A seguire, ci sarà un importante keynote speech di Roberto Viola, direttore DG Connect della Commissione Europea, sulle politiche europee per il digitale e sul regolamento appena approvato sull’Inteligenza artificiale (A.I. Act).

Il programma proseguirà con tre panel di approfondimento. Il primo .moderato da Elisa Giomi, Commissaria AGCOM, affronterà il tema dell’intelligenza artificiale e della proprietà intellettuale, esplorando le nuove dinamiche della creazione audiovisiva e le riforme in atto sul copyright, con la partecipazione di Rutelli dell’ANICA e di Matteo Fedeli, direttore generale SIAE. Il secondo panel moderato da Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM, si concentrerà sull’impatto del Digital Services Act nella circolazione dei contenuti dannosi online, con particolare attenzione alla lotta contro la disinformazione e la protezione dei minori. Infine, il terzo panel –moderato dal commissario AGCOM Laura Aria, tratterà delle nuove regole europee in materia di di indipendenza dei media (il tanto discusso “EMFA” European Media Freedom Act), di misurazione delle audience digitali e della struttura proprietaria dei media.

Nel tardo pomeriggio, si terrà una sessione speciale sulla cooperazione transfrontaliera nel settore della produzione audiovisiva, prendendo spunto dall’anteprima della serie italo-francese “Il Conte di Montecristo”, cui prenderanno parte fra gli altri, Michele Zatta di Rai Fiction, Nicola Serra di Palomar e Christopher Marcich di EFAD.

RICHIESTA LA REGISTRAZIONE: https://www.eventbrite.it/e/eurovisioni-xxxvii-giornata-internazionale-tickets-1036972692237?aff=oddtdtcreator

La giornata si concluderà con la proiezione del primo episodio della serie, in un evento esclusivo riservato agli invitati, in presenza del regista Bille August.

La seconda giornata, martedì 29 ottobre, sarà dedicata al contesto italiano e inizierà nel pomeriggio alle 15.30 con un forum sugli futuri sviluppi del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia. In una sessione presieduta dalla Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, e moderata da Duilio Giammaria di “Petrolio”, verranno presentate le nove proposte di legge di riforma della RAI, cui seguirà un dibattito tra membri del CdA RAI, rappresentanti politici e stakeholders del settore. Parteciperanno, fra gli altri, Gasparri,Boschi, Lupi, Nicita, Filini, De Cristofaro, Graziano, Bevilacqua e Fornaro.

La giornata si concluderà con la presentazione delle inchieste finaliste del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigative e di quella vincitrice dell’appena istituito Premio Riccardo Laganà (il membro del CdA RAI prematuramente scomparso pochi mesi fa), un appuntamento che darà voce alle nuove generazioni di giornalisti impegnati in indagini su temi di grande rilevanza sociale.

RICHIESTA LA REGISTRAZIONE: https://www.eventbrite.it/e/1049957770957?aff=oddtdtcreator

In chiusura, sarà proiettata l’anteprima del documentario “La Montagna incantata”, una coproduzione europea ARTE-SSR che ripercorre la genesi del celebre romanzo di Thomas Mann a Davos, nelle montagne svizzere dei Grigioni.

RICHIESTA LA REGISTRAZIONE: https://www.eventbrite.it/e/eurovisioni-xxxvii-giornata-italiana-tickets-1049957770957?aff=oddtdtcreator

Parallelamente alle sessioni principali, il pubblico potrà esplorare l’installazione VR “Re-Imagine Cabiria”, un progetto innovativo che utilizza intelligenza artificiale e tecnologie di grafica 3D per rivisitare un classico del cinema muto italiano, mentre il 28 mattina, nella Sede del Parlamento Europeo – Via IV Novembre 149, si terrà un evento organizzato dall’Istituto Universitario Europeo in collaborazione con Eurovisioni, per la presentazione del rapporto sul pluralismo in Italia. Parteciperanno fra gli altri Pier Luigi Parcu, Elda Brogi, Vittorio Di Trapani (FNSI), Luciana Castellina e molti altri esperti.

Eurovisioni 2024 – sostenuta da RAI, France Télévisions, ARTE, Eutelsat, Ministero Affari Esteri di Francia e altri partners europei – si conferma così un appuntamento chiave per comprendere le evoluzioni dell’industria audiovisiva e il futuro della produzione culturale in Europa. Le sue raccomandazioni finali saranno presentate al Parlamento italiano a novembre e poi a quello europeo nel nuovo anno.