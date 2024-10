Giovani, Cinema e Ambiente per un Futuro Sostenibile

Il progetto CLIMENA – Climate for Cinema continua a dare voce ai giovani, unendo cinema e ambiente in un percorso formativo volto a sensibilizzare la nuova generazione sull’emergenza climatica. Promosso da Le Bestevem in collaborazione con The 48 Hour Film Project Italia, CLIMENA è stato selezionato come vincitore dell’Annual Program Statement 2023, promosso dall’Ambasciata e Consolati degli Stati Uniti in Italia.

In un momento storico in cui i giovani di tutto il mondo si mobilitano per affrontare le sfide del cambiamento climatico, CLIMENA offre loro uno strumento creativo per esprimere le proprie preoccupazioni e proposte. Attraverso il cinema e i social media, il progetto intende rafforzare la capacità dei ragazzi di comunicare in modo efficace messaggi di sostenibilità e speranza. CLIMENA si rivolge principalmente a studenti delle scuole superiori e giovani filmmaker, offrendo loro un’opportunità unica per combinare creatività e consapevolezza ecologica.

Il prossimo appuntamento formativo del progetto si terrà venerdì 25 ottobre 2024, online, in orario antimeridiano. Questa sessione è rivolta agli studenti delle classi III, IV e V dei Licei Artistici con indirizzo multimediale, e fornirà una panoramica delle competenze necessarie per realizzare contenuti audiovisivi legati ai temi ambientali e alla sostenibilità.

Tra i formatori che guideranno gli studenti ci saranno Elisabetta Ambrosi, giornalista de Il Fatto Quotidiano e esperta in tematiche ambientali, che introdurrà le problematiche legate al cambiamento climatico e all’importanza della sostenibilità; Francesco Bruni, regista e sceneggiatore pluripremiato, che condividerà la sua esperienza nella creazione di contenuti cinematografici capaci di sensibilizzare il pubblico; e Serena Prudenzano, Social Media Manager con oltre 15 anni di esperienza, che offrirà preziosi consigli su come promuovere i cortometraggi sui social media per massimizzarne la diffusione.

Gli studenti, al termine della formazione, potranno cimentarsi nella realizzazione autonoma di cortometraggi a tema ambientale. I lavori saranno caricati sul canale YouTube de Le Bestevem e promossi attraverso i social media, con la possibilità di essere votati fino al 10 dicembre. Il cortometraggio più votato sarà premiato durante la finale di The 48 Hour Film Project Italia il 13 dicembre 2024, a Roma presso il Teatro Italia, con la partecipazione di un rappresentante dell’Ambasciata USA in Italia.

Anche quest’anno, il progetto coinvolgerà la comunità internazionale dei filmmaker, invitando a partecipare anche i partecipanti dell’edizione 2023 del concorso The 48 Hour Film Project. I loro lavori a carattere ambientale potranno essere votati dal pubblico tra il 6 e il 21 novembre 2024 e il cortometraggio con più voti sarà proiettato durante la finale del concorso, con l’opportunità di partecipare alle serate conclusive dei 48 Hour Film Project in giro per il mondo.

CLIMENA – Climate for Cinema rappresenta una straordinaria occasione per i giovani di partecipare attivamente al cambiamento, usando il cinema come strumento di sensibilizzazione per un futuro più sostenibile.