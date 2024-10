NUOVA POSTAZIONE 118 A SAN DEMETRIO C.

a nuova postazione di emergenza territoriale, inaugurata questa mattina (sabato 26) a San Demetrio Corone, è un tassello importante e significativo per migliorare l’efficacia, la capillarità, l’accessibilità e la rapidità d’intervento dei servizi sanitari anche per quanti vivono i centri dell’entroterra. Con la dotazione di un’ambulanza medicalizzata e di personale infermieristico professionale, rappresenterà un presidio fondamentale per tutto l’hinterland e, in particolare, per le comunità arbëreshë.

PROSEGUE AZIONE RIORGANIZZAZIONE PRESIDENTE OCCHIUTO

È quanto ha dichiarato la presidente della terza commissione consiliare sanità, attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface intervenendo al simbolico taglio del nastro della postazione 118, ospitata nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, insieme al Sindaco Ernesto Madeo, a Mons. Donato Oliverio, Vescovo della Diocesi di Lungro e al dirigente dell’Emergenza Urgenza dell’Asp di Cosenza Riccardo Borselli.

UNA DELLE NUOVE 75 POSTAZIONI 118 DELLA CALABRIA

La Presidente Straface che è anche delegata dal Governatore Occhiuto a coordinare i rapporti tra le comunità italo-albanesi e le attività legislative dell’Assise regionale, ha colto l’occasione per ringraziare per l’attenzione e la disponibilità dimostrata in questi mesi di interlocuzione il direttore generale dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano. Quella di San Demetrio Corone è una delle 75 postazioni previste nell’ambito del nuovo assetto del servizio Emergenza 118 previsto da Azienda Zero attraverso la quale prosegue l’azione di riorganizzazione dei servizi sanitari della rete territoriale dell’emergenza – urgenza portata avanti dal Presidente Roberto Occhiuto.