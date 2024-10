“Filari Sonori” a Donnici: Musica, Tradizione e Sapori d’Autunno

Donnici, 3 novembre 2024 – Si terrà domenica 3 novembre, presso l’Azienda Vinicola Rocca Brettia di Donnici Inferiore, l’evento “Filari Sonori”, una giornata unica che celebra l’autunno e la cultura enogastronomica calabrese attraverso musica, degustazioni e visite guidate. L’evento è organizzato in collaborazione con ARSAC e Smart Network Group e vedrà il coinvolgimento di artisti locali, proponendo un’esperienza che coniuga arte, tradizione e buon vino.

Programma della giornata:

Ore 9:30 – Accoglienza e visita guidata alla cantina Rocca Brettia

Gli ospiti saranno accolti con una visita alla storica cantina, dove avranno modo di scoprire l’arte della produzione vinicola locale e di apprezzare i profumi e i sapori dei vitigni autoctoni calabresi.

Ore 10:00 – “Storia di na matri” con Serena Sinopoli (voce) e Nicola Comarci (chitarra)

Uno spettacolo che esplora il folklore calabrese attraverso racconti, musica e canti tradizionali, sottolineando il legame della comunità con la terra e le sue radici culturali. Una performance emozionante che celebra la memoria e l’identità storica della Calabria.

Ore 11:00 – “Tamburo è Voce… Battiti di un Cantastorie” di Nando Busco

Un viaggio musicale che, attraverso il ritmo del tamburo e il dialetto locale, rievoca racconti popolari, leggende e tradizioni orali della Calabria. Nando Busco guiderà il pubblico in un’esperienza immersiva tra narrazione e musica, evocando storie di un tempo tra miti e realtà.

Ore 12:00 – Degustazione di Vini Rocca Brettia e Sapori d’Autunno

La giornata si concluderà con una degustazione enogastronomica, dove i partecipanti potranno assaporare i vini dell’Azienda Vinicola Rocca Brettia, tra cui Peuce Rosato Terre di Cosenza DOP 2022, Barbera Calabria IGP 2021, e Aglianico Terre di Cosenza DOP 2020. La degustazione sarà accompagnata da specialità stagionali, come cuoppo di salumi e formaggi, frittelle di zucca, timballo di riso, broccoli di rapa e salsiccia, e dolci a base di cachi e confetture d’autunno.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre 2024.

Per prenotare, contattare i numeri: 339.58.91.193 – 377.68.70.132 – 347.66.58.599

Oppure scrivere a: accademiadonnicidoc@gmail.com

“Filari Sonori” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nei sapori di Calabria, tra i colori autunnali dei vigneti di Donnici e le melodie che richiamano le tradizioni popolari. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di enogastronomia e cultura locale.