Purple AI di SentinelOne vince il premio ‘CyberScoop 50 Innovation of the Year’ per il 2024

Milano – 4 novembre 2024 – SentinelOne (NYSE: S), leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato che l’analista di cybersecurity con AI generativa, Purple AI, è stato premiato come ‘CyberScoop 50 Innovation of the Year’ per il 2024. I votanti hanno riconosciuto Purple AI come una tecnologia rivoluzionaria che mira a migliorare il modo in cui le organizzazioni pubbliche e private rispondono alle minacce di sicurezza informatica e riducono il rischio complessivo. Il premio arriva mentre le imprese di tutto il mondo adottano Purple AI come sistema innovativo per proteggersi da avversari sempre più agguerriti e da nuove e sofisticate tattiche, tecniche e processi (TTP) utilizzate per eludere anche le difese più avanzate.

I CyberScoop 50 Awards premiano i risultati ottenuti dai leader della cybersecurity nel settore pubblico e privato che si dedicano alla protezione delle reti vitali, delle informazioni e delle infrastrutture critiche. SentinelOne è stata indicata dai votanti per l’innovazione che sta imprimendo alla cybersicurezza grazie a Purple AI.

Fin dalla sua costituzione, SentinelOne è stata pioniera nell’uso dell’AI per automatizzare il rilevamento e la risposta alle minacce. L’introduzione di Purple AI nel 2023 ha definito il livello di utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per accelerare e semplificare il modo in cui i team dei SOC (Security Operations Center) gestiscono le indagini, la ricerca delle minacce e la risoluzione dei problemi. Integrata con tutti gli strumenti della Singularity™ Platform, Purple AI traduce le domande in linguaggio naturale sulla sicurezza in query strutturate, sintetizza i registri degli eventi e gli indicatori, indirizza gli analisti di qualsiasi livello in indagini complesse e ottimizza la condivisione dei notebook di indagine.

E i risultati non mancano. Gli utenti di Purple AI segnalano un reale aumento della produttività, tra cui un’accelerazione dell’80% nella ricerca delle minacce e nelle indagini.

“Gli aggressori attuali utilizzano l’AI per sferrare attacchi in modo più rapido ed efficiente”, ha dichiarato Adriana Corona, Director Product Management, AI/ML di SentinelOne. “Con Purple AI, i team di cybersecurity possono semplificare e accelerare i propri interventi per rimanere al passo con le minacce sempre più sofisticate, e siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come CyberScoop 50 Innovation of the Year”.

